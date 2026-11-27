El Albinegro recibirá a Sarmiento de La Banda este domingo desde las 17 en el estadio de La Visera de Cemento.

El partido entre Cipolletti y Sarmiento de La Banda tendrá un operativo especial de seguridad en La Visera de Cemento . La Policía de Río Negro anunció que este domingo 29 de noviembre se aplicará el programa Tribuna Segura , por lo que los hinchas deberán cumplir con una serie de requisitos para ingresar al estadio. Se trata del mismo protocolo que se viene aplicando en los partidos masivos del Federal A , incluyendo la final que el Capataz jugó en Córdoba frente a San Martín de Formosa .

El encuentro comenzará a las 17 y los controles estarán destinados a verificar la identidad de los espectadores y constatar que no tengan restricciones vigentes para asistir a eventos deportivos.

Desde la organización recomendaron que el público concurra con DNI y entrada , que llegue con anticipación para facilitar los procedimientos y que respete las indicaciones del personal de seguridad.

Además, se informó que no podrán ingresar aquellas personas que tengan una prohibición judicial, una restricción administrativa o un derecho de admisión vigente y aplicable.

El operativo estará a cargo de la Policía de Río Negro, a través de la Unidad Regional V y la Comisaría Cuarta, en el marco de las medidas previstas para el encuentro correspondiente al Federal A.

De esta manera, los hinchas del Albinegro deberán tener en cuenta las disposiciones para acompañar al equipo en una nueva presentación en su estadio.