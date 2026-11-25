El Albinegro ya conoce a la terna de jueces de cara al partido en el que buscará acceder a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Las semifinales de la Reválida del Federal A entran en su etapa decisiva y ya tienen designados a los árbitros para los partidos de vuelta. Los cuatro equipos que siguen en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional conocieron este miércoles quiénes serán los encargados de impartir justicia en los encuentros que definirán a los finalistas.

Cipolletti recibirá a Sarmiento de La Banda en La Visera de Cemento, mientras que Olimpo hará lo propio ante Douglas Haig en el estadio Roberto Carminatti. Los dos compromisos se jugarán el domingo, aunque en distintos horarios. Además, tanto el Albinegro como el Aurinegro cuentan con la ventaja deportiva y podrán avanzar con un empate.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez será el primero en salir a la cancha. Desde las 17, enfrentará al conjunto santiagueño en su estadio de calle O'Higgins, después de haber conseguido una igualdad en el partido de ida. El objetivo será alcanzar, por segunda vez en la temporada, una definición por uno de los boletos a la segunda categoría del fútbol argentino.

Fernando Omar Marcos, el encargado de impartir justicia

Fernando Omar Marcos será el juez principal del cruce que tendrá a Cipo como protagonista. El árbitro bahiense estará acompañado por Carlos Viglietti y Emiliano Bustos como asistentes, mientras que Ulises Jerónimo, de Neuquén, ocupará el puesto de cuarto árbitro. La designación quedó confirmada este miércoles junto con las autoridades del otro encuentro.

Marcos tiene un antecedente reciente con el Capataz de la Patagonia en La Visera. Su última presentación al frente de un partido del conjunto rionegrino fue durante la quinta fecha del Nonagonal de la Fase Campeonato, cuando el local igualó 2 a 2 frente a Atenas de Río Cuarto. Ahora volverá a dirigirlo en un compromiso determinante.

El árbitro estuvo en el empate frente a Atenas de Río Cuarto.

La igualdad conseguida en Santiago del Estero dejó al Albinegro en una posición favorable para la revancha. Por contar con ventaja deportiva, el representante de Río Negro no necesita ganar para meterse en la final: un nuevo empate le permitirá superar la serie y quedar a un paso del objetivo de regresar a la Primera Nacional.

Quién será el árbitro de Olimpo-Douglas Haig

La segunda semifinal comenzará a las 20, cuando Olimpo reciba a Douglas Haig en el Roberto Carminatti de Bahía Blanca. Matías Ezequiel Billione Carpio será el encargado de controlar las acciones, con Joaquín Badano y Matías Balmaceda como jueces de línea. Franco David Morón completará el equipo arbitral en condición de cuarto árbitro.

El cordobés viene de dirigir la final por el primer ascenso entre Cipo y San Martín de Formosa, disputada en San Francisco. En aquella definición, el conjunto formoseño consiguió el pasaje a la Primera Nacional. Desde entonces, el encargado de impartir justicia no había vuelto a estar al frente de un encuentro del Federal A, por lo que regresará a la categoría en una instancia decisiva.

En el partido de ida, disputado en Pergamino, Douglas Haig estuvo cerca de quedarse con la victoria con mucha polémica, pero Olimpo alcanzó el 2 a 2 sobre el cierre. El resultado dejó abierta la eliminatoria, aunque el equipo bahiense quedó mejor posicionado por la ventaja deportiva que arrastra para el segundo enfrentamiento.

De esta manera, el conjunto conducido por Carlos Mungo tendrá el mismo escenario que Cipolletti: podrá clasificarse con una igualdad en su estadio. Los dos encuentros del domingo definirán quiénes disputarán la final de la Reválida y mantendrán vigente la posibilidad de conseguir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.