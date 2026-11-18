El Albinegro jugará este domingo desde las 19:30 en Santiago del Estero, por la ida de las semifinales de la Reválida del Federal A. También quedó definida la terna para el cruce entre Douglas Haig y Olimpo.

El Federal A está en su última etapa decisiva buscando el segundo ascenso y cada detalle cuenta. Cipolletti ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en el primer partido de la serie ante Sarmiento de La Banda . El Consejo Federal confirmó la designación de Gustavo Federico Benites , de la Liga Salteña, para el encuentro que se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 19.30, en Santiago del Estero.

El árbitro estará acompañado por una terna también integrada por representantes de distintas ligas. Luciano Agustín Díaz , de Salta, será el primer asistente, mientras que Diego Pablo Ocampo , también de la Liga Salteña, se desempeñará como segundo asistente.

Benites ya pitó en partidos importantes de Cipo este año. Expulsó a Nicolás Trejo en la ida con derrota 1 a 0 ante Sol de América, en Formosa, y tuvo una actuación muy cuestionada por Alvarado en Mar del Plata en la vuelta de las semifinales por el primer ascenso. Ese día fue 0 a 0 y el árbitro se enojó antes del sorteo por la demora en la salida al campo del conjunto anfitrión.

Olimpo dejó afuera a Kimberley y vuelve a viajar

La otra semifinal de la Reválida también tendrá actividad el domingo, en el mismo horario. Tras el resultado que se dio el martes por la noche, Douglas Haig recibirá a Olimpo de Bahía Blanca, con arbitraje de Guillermo Adrián González, de la Liga de Resistencia.

En ese encuentro, los asistentes serán Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario. El cuarto árbitro será Rodrigo Edgardo López, también perteneciente a la Liga de Resistencia.

De esta manera, quedaron confirmadas las autoridades para los dos cruces de semifinales, que comenzarán a definir a los equipos que seguirán en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Designaciones del Regional Amateur

Diego Álvarez será el árbitro de la ida entre Alianza de Cutral Co y Jorge Newbery de Patagones. Será el inicio de las semifinales en la región Patagónica del certamen y comenzará el domingo a las 17.

En ese mismo horario se verán las caras la CAI de Comodoro y Escorpión de Río Gallegos. Kevin Bustos encabezará el equipo arbitral.