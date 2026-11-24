Lo de Nicolás Ramírez dejó de ser "una mala tarde" hace rato. El árbitro que supo ser señalado como uno de los mejores del fútbol argentino, por parte de la gestión de AFA, hoy acumula actuaciones que generan preocupación. Cada vez que le toca dirigir un partido de máxima exposición, termina dejando más dudas que certezas. Y lo más llamativo es que, lejos de perder protagonismo, sigue recibiendo encuentros de enorme trascendencia.

El Superclásico entre Boca y River fue otro ejemplo. Tuvo tres o cuatro errores graves, le faltó criterio a la hora de medir las tarjetas y la conducción del partido se le fue totalmente de las manos.

Después, desde AFA lo mandaron a dirigir por segundo año consecutivo la final de la Primera Nacional , entre Tristán Suárez y Godoy Cruz, con un penal muy dudoso que definió el ascenso y dejó fuertes cuestionamientos.

Ahora, en Gimnasia-Newell's, volvió a quedar en el centro de la escena: no expulsó a Germán Conti por una segunda amarilla que reclamó toda la Lepra y el partido terminó con un escándalo y varios expulsados. También hubo mucho enojo por la segunda amarilla y roja a Jerónimo Russo por una supuesta falta a Jeremías Merlo que no pareció infracción.

De ese tiro libre, vino el 3 a 2 para Gimnasia.

Pero hay un antecedente que merece un capítulo aparte: la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Aquella noche, el equipo mendocino terminó con nueve jugadores, sufrió la expulsión de dos futbolistas y también vio cómo su entrenador, Alfredo Berti, era enviado al vestuario. El partido tuvo 14 minutos de adición en el segundo tiempo y Argentinos consiguió el empate en ese tramo. La Lepra terminó ganando por penales, pero el arbitraje de Ramírez quedó marcado por el escándalo.

El malestar no quedó solamente en el campo de juego. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, cuestionó públicamente al árbitro y, después de nuevos cruces con Ramírez en el partido ante River, anunció que el club pediría formalmente ante la AFA que no volviera a dirigirlo. Vila también apuntó contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje.

Ramírez tiene un problema que excede una decisión puntual: transmite una imagen de soberbia y de escasa capacidad para manejar los momentos calientes. Un árbitro puede equivocarse, porque el error forma parte del juego. Lo que no puede hacer es convertir cada partido importante en una discusión sobre su actuación.

Además de fallar en varias sanciones disciplinarias, como le pasó con la falta de Martínez Quarta a Merentiel en la que lo salva el VAR, también tiene serios problemas para conducir los partidos. Nadie los respeta.

Y acá también hay responsabilidades dirigenciales. Beligoy, como responsable del arbitraje, y Claudio Tapia, como máxima autoridad de la AFA, deben hacerse cargo de los criterios de designación, evaluación y respaldo a los jueces. No alcanza con presentar a un árbitro como el mejor si después sus actuaciones no están a la altura.

La pregunta es inevitable: ¿qué tiene que pasar para que Ramírez deje de recibir partidos decisivos hasta recuperar un nivel confiable? Porque, por ahora, cada nueva designación importante parece terminar de la misma manera: con polémicas, reclamos y un arbitraje que vuelve a quedar en deuda.

No alcanza con parecer, hay que ser

Ramírez también parece encajar en el perfil físico que suele buscar la FIFA para sus árbitros de elite: alto, de buena presencia, parco en sus declaraciones y con una imagen de autoridad que intenta imponer desde el primer minuto. Pero el aspecto no alcanza para sostener una carrera internacional ni para justificar que le sigan confiando partidos decisivos. La autoridad de un árbitro se construye con decisiones acertadas, criterio y capacidad para conducir un encuentro. Y ahí es donde Ramírez viene mostrando sus mayores dificultades.

Su caso, además, aparece en un contexto delicado para el arbitraje argentino, donde crecen las suspicacias y los cuestionamientos sobre la transparencia y la honestidad de quienes imparten justicia. No se trata de afirmar que existan irregularidades sin pruebas, sino de advertir que los errores reiterados, los criterios dispares y la falta de explicaciones convincentes alimentan una desconfianza que perjudica a todo el fútbol. Cuando los árbitros se convierten en protagonistas por sus polémicas y no por su trabajo, la credibilidad del sistema queda cada vez más comprometida.