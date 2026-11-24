En las últimas horas, un prestigioso periodista dejó en claro que una figura del fútbol argentino podría jugar con el campeón de Sudamericana.

Boca tiene en sus manos la posibilidad de cerrar a un refuerzo bomba para 2027, pensando que, con la Sudamericana bajo el brazo , el club irá a la carga de la tan ansiada Copa Libertadores. Si bien el equipo funciona de gran manera, el elenco que entrena Rodolfo Arruabarrena necesita buen recambio para volver a ser protagonistas en la próxima temporada.

En las últimas horas trascendió que el club está interesado en avanzar por una figura importante del fútbol argentino, que se encuentra en una situación compleja en su club. Fue el periodista Sebastián Vignolo quien hizo referencia al posible traspaso: "Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene”.

“Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca ”, dijo el conductor televisivo afirmando que Hernán López Muñoz, mediocampista ofensivo de Argentinos Juniors que surgió de las inferiores de River, podría desembarcar en el club del barrio de La Boca. Una de las claves para este proceso es la difícil situación que atraviesa institucionalmente el club y que impacta directamente en los jugadores.

Los motivos por los que Boca solicitaría el cambio de fecha para su partido contra Independiente Rivadavia.

“Es dramática la situación de Argentinos Juniors. Vine hablando con alguien en el avión también que conoce la historia de Argentinos. Raro, todo muy extraño, todo lo que pasó con el Bicho, vendiendo tanto, que esté en esta situación angustiante. Se entiende la obra, pero bueno. Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca ”, contó Vignolo.

"Hay chicos que no pueden pagar el alquiler": el drama que expuso un jugador de Argentinos Juniors

A Argentinos Juniors se le viene negando el título año tras año a pesar de que siempre está cerca de lograrlo. Este año no fue la excepción, siendo que llegó a la última fecha del clasificatorio con chances de ganar la Tabla Anual, pero perdió ante Huracán y terminó quedando lejos del trofeo que se quedó Boca. Ahora, este sábado, perdió ante Independiente de Avellaneda en condición de local por los octavos del Clausura y se quedó con las manos vacías.

Sin embargo, en medio de esa situación deportiva, atraviesa un momento de complejidad por el presente dirigencial que atraviesa. Luego de la derrota, un jugador explotó en diálogo con ESPN y reveló el drama que viven por la falta de pago.

Cristian Malaspina es el presidente de Argentinos Juniors y principal responsable de la situación.

Cristian Malaspina es el presidente de Argentinos Juniors y principal responsable de la situación.

Qué dijo el jugador el pasado sábado

Quién estalló fue Francisco Álvarez, defensor central que tiene el equipo. “El partido queda en segundo plano, estuvimos solos, no nos acompañaron. Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles“, dijo y luego agregó con contundencia: “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff“, aseguró sin titubear al decirlo.

“Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también“, contó Álvarez sin escrúpulos. En su relato, cargó contra la dirigencia que dirige el presidente Cristian Malaspina: “Nos mienten, un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece“.

#AAAJ "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, un día te dicen que va a llegar esa plata y no aparece, lo que dicen no se cumple". pic.twitter.com/LIQdnRpxbJ — Davi (@DavidovichLucas) November 23, 2026

En su relato, contaron cómo sobrellevan la situación: “Tenemos un resto, hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos“, contó y agregó: “Minimizan todo y eso da bronca. Ni siquiera vienen a decirnos a nosotros ‘che, perdón’. Lo que dicen no se cumple“.

Luego de estas declaraciones hechas el pasado sábado , no se conoció si la situación cambió con respecto al pago de salarios.