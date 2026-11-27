El piloto de Alpine tuvo una jornada positiva y se ilusiona para las próximas pruebas. Cómo le fue en comparación a su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto cerró la primera práctica del Gran Premio de Qatar, en Lusail, con un buen rendimiento durante toda la prueba que duró una hora. Lo hizo de gran manera, manteniéndose en durante la mayor parte de la prueba cerca y adentro de los primeros diez pilotos, un dato que genera esperanza para lograr un gran resultado como lo hizo en Las Vegas.

La mayoría de las veces que cerró vuelta en esta primera práctica del GP, que terminó confirmándose hace apenas algunas semanas, logró meterse en el top 10 de la tabla e incluso manteniéndose en esa zona luego de un gran rendimiento y manejo. Solo tuvo un pequeño desliz cuando restaban aproximadamente 40 minutos para el cierre, debido a que se subió al piano pero no generó grandes inconvenientes, situación que también vivió su compañero Pierre Gasly varios minutos más tarde. Solo fue una anécdota de la carrera, en un tramo que completó con gomas medias.

Diez minutos más tarde de ese incidente en pista, el piloto cambió su neumático y probó los Soft (los más blandos de la gama de gomas). Luego de haber probado ambos neumáticos, el piloto cerró su participación en el puesto 12° de la tabla, por detrás de Gasly que terminó en el puesto 10°. Una primera prueba para un fin de semana que recién comienza.

Piano, chispazo y TODO MUÑECA. Impecable como Franco Colapinto pudo controlar una situación complicada en la Práctica 1. #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0JcEAoyBwA

Lo cierto es que durante la mayor parte de la prueba, Franco estuvo por detrás de su compañero Gasly en la lucha interna de la escudería con sede en Enstone. Más allá de haber puesto los compuestos blandos, le costó mucho superar el tiempo que cosechó el francés con los neumáticos medios.

Los horarios del GP de Qatar de Fórmula 1

Toda la programación corresponde al horario de Argentina:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30. -FINALIZADO-

Práctica libre 2: 14.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.

Dónde ver el Gran Premio de Qatar en Argentina

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad del fin de semana a través de Fox Sports, que tendrá la transmisión televisiva en Argentina. También estará disponible por Disney+ Premium, mediante la plataforma de ESPN. La cobertura incluirá los entrenamientos, la clasificación y la carrera.