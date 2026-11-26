La Federación Neuquina celebró la resolución que salda la deuda de 2024 y 2025. Cuánto recibirá cada cuartel a partir de la semana que viene.

Hacía mucho tiempo que los bomberos voluntarios esperaban esta noticia. Después de meses de reclamos, gestiones y discusiones con el Gobierno nacional, la plata que les correspondía empieza a llegar a los cuarteles. En la Federación neuquina hay alivio, aunque aclaran que no se trata de un aumento ni de un gesto extra, sino que es una deuda que Nación arrastraba desde hace dos años.

El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 1217/2026, que dispone la transferencia de los fondos al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Milton Canale , presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén , celebró la medida en diálogo con Línea Abierta de LU5 .

"Después de tantas idas y venidas logramos que por fin saliera la resolución", dijo el dirigente, que la definió como "una manera de terminar el año".

Los bomberos voluntarios tiene una arduo trabajo en época de incendios forestales. Federico Soto

La liberación del dinero se produjo después de las gestiones y los planteos realizados por el sector para reclamar el cumplimiento de los fondos pendientes.

Bomberos voluntarios: cuánto cobra cada cuartel

Según explicó Canale, cada asociación de bomberos voluntarios recibirá 43.300.000 pesos, y la plata podría verse en las cuentas de las instituciones la semana próxima. La Federación, por su parte, recibirá un monto aparte destinado a capacitación.

El propio Canale aclaró el alcance de la noticia. "Estuve viendo una información que dice que el Gobierno, con casi sesenta mil millones de pesos, reforzó... No reforzó nada. Está cumpliendo con pagar lo que tenía atrasado, que era del 2024 y el 2025", señaló. Según el dirigente, así lo indica la propia resolución.

Milton Canale presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén.

Sobre el destino de los fondos, el presidente de la Federación fue claro: las necesidades no se terminan nunca. Equipamiento, ampliaciones de los cuarteles y renovación de la indumentaria de los bomberos encabezan la lista.

"Nunca nos alcanza la plata, porque siempre hay algún imprevisto", afirmó. Y dio un ejemplo de esta misma semana: durante un siniestro, una de las unidades reventó una cubierta. "No estamos exentos de sufrir alguna contingencia. Esto nos va a permitir hacer ese gasto sin ningún problema", explicó.

La Provincia, al día con los fondos

Canale destacó además que el aporte provincial se viene pagando en tiempo y forma. "La semana pasada cobramos el trimestre", contó, y aseguró que la Provincia cumple con lo acordado.

Con la plata de Nación a punto de llegar y el aporte provincial al día, los cuarteles neuquinos cierran el año con algo de aire para afrontar la temporada de incendios forestales y de interfase que se viene con el verano.

Los pagos no serán automáticos. Dependerán de que las entidades estén al día con sus obligaciones administrativas y sus rendiciones de cuentas, y también de que haya fondos en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina.

Las federaciones provinciales, consideradas entidades de segundo grado, cobrarán dos partidas de $3.559.844.877,75 cada una. El reparto entre ellas será proporcional a la cantidad de asociaciones afiliadas que cada federación haya informado y que figuren entre las beneficiarias del Anexo I. Uno de esos montos cubrirá gastos de funcionamiento, representación institucional y obligaciones legales, y el otro irá a la formación de bomberos y directivos.