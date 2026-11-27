Las frases de una figura del verdao resonaron en La Plata y calentaron la previa a horas de la final del certamen internacional.

Estudiantes de La Plata va por la historia a Montevideo, Uruguay, donde jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil , un elenco que supo levantar el máximo certamen sudamericano en 2021 tras vencer a su compatriota Flamengo. La previa levantó temperatura con una declaración picante que hizo Alexander Barboza, donde afirmó que será campeón junto al equipo.

“Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa que es Uruguay ”, declaró el defensor. Esta frase resonó en la ciudad de La Plata y generó un contexto más que especial para este partido definitorio. Lejos de quedarse callados, un futbolista del Pincha lo cruzó fuerte.

“Lo leímos, lo vimos con los chicos. No me gusta opinar antes del partido. Si lo dijo, será porque lo siente así. Nosotros tenemos que dejar eso de lado, enfocarnos en lo nuestro y ojalá podamos hacer un gran partido el día sábado”. Quien esbozó esa frase fue Ezequiel Piovi, jugador del Pincha.

Alexander Barboza esbanja confiança: “A primeira Libertadores ganhei na minha casa e a segunda vou ganhar na minha segunda casa, no Uruguai” Muito feliz por estar novamente numa final da Libertadores. É um sentimento muito bonito saber que toda a minha família está aqui para… pic.twitter.com/eueTNMf9c3

A su vez, en su relato declaró: "Creo que el respeto lo ganamos dentro de la cancha con la clase de partidos que hicimos con los rivales que tuvimos. En cada llave fuimos superiores al rival y estamos acá porque nos lo ganamos. El respeto lo ganamos dentro de la cancha y tenemos que demostrarlo nuevamente el sábado”.

EZEQUIEL PIOVI se refirió a los dichos de ALEXANDER BARBOZA en la previa de la final de la CONMEBOL LIBERTADORES…



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Luego, analizó sobre Palmeiras: “Cada equipo es diferente, sí sabemos que en estos partidos solemos medirnos contra equipos de mucho poder y fuimos al frente para lograr la clasificación. El sábado no va a ser la excepción, vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora trabajando el partido como se debe, analizamos al rival, sabemos las virtudes que tiene y por donde podemos sacar alguna ventaja nosotros”.

Lo que tenes que saber sobre la final Estudiantes-Palmeiras por Libertadores

Partido : Palmeiras vs. Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores 2026

: Palmeiras vs. Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores 2026 Día : sábado 28 de noviembre de 2026

: sábado 28 de noviembre de 2026 Hora : 17.00hs

: 17.00hs Estadio : Estadio Centenario

: Estadio Centenario Ciudad : Montevideo, Uruguay

: Montevideo, Uruguay TV: Fox Sports, Telefe y Disney+

Quién será el árbitro del encuentro

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la designación de la terna arbitral para la final de la Copa Libertadores que se disputará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

"Jesús Valenzuela":

Porque será el árbitro para la final de la #Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras pic.twitter.com/KwXlZkS9sK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 17, 2026

La Comisión de Árbitros dio a conocer la nómina de jueces para la definición del campeón del máximo torneo internacional a nivel de clubes de Sudamérica en 2026, donde el árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el encargado de asistir desde el VAR será su compatriota Juan Soto.