Luego de un partido caliente, donde Argentina logró remontar un resultado adverso y clasificar a semis, ambas selecciones protagonizaron un escándalo y casi terminan a los golpes. El particular relato.

Casi se van a las piñas: el escandaloso final entre Argentina y Egipto en el Mundial de talla baja

Argentina logró imponerse ante Egipto con un ajustado 3-2 en los cuartos de final por el Mundial de talla baja de Marruecos 2026 y terminó sellando el pase a las semifinales del certamen para intentar conseguir el máximo galardón. No fue un partido de amigos ni nada por el estilo, sino que en el epílogo levantó temperatura y los jugadores tuvieron que ser separados para que no cierren la jornada a las piñas.

Todo comenzó en torno a la reacción de un futbolista argentino, quien, rápidamente después de finalizado el encuentro, fue a buscar a un rival para celebrar el título cara a cara con el. Sumado a esto, tampoco colaboró la acción de un integrante del seleccionado africano debido a que echó leña al fuego con empujones y una reacción particular.

Más allá de esta situación, el escándalo no pasó a mayores y evitaron la posibilidad de que termine a los golpes. En el medio de esta situación, en la tribuna prevalecía un reclamo que indicaba una pausa en el cronómetro del estadio que demoraría el final del partido. La albiceleste sorteó esa situación y se llevó la victoria.

Finalmente, los goles de Martín Antúnez, Catriel Brassesco y el capitán Facundo Rojas fueron clave para poder dar vuelta un resultado que era adverso ante los egipcios.

Los tremendos incidentes entre Marruecos y Colombia en el Mundial de Talla Baja

El Mundial de Talla Baja, que se disputa en la ciudad de Rabat, Marruecos, dejó imágenes impactantes por la batalla campal entre la selección de Colombia y la anfitriona, en la segunda edición del certamen. La gresca con golpes de puño ocurrió luego de que el partido finalizara 1-1, un resultado que dejó a los dos combinados al borde de la clasificación a la próxima fase.

El problema se desató en los festejos de Colombia tras obtener el empate contra el seleccionado local, que contó con un tiro libre cerca del área en la última jugada. Algunos de los futbolistas del elenco cafetero celebraron de cara a sus rivales, que respondieron de inmediato. Los empujones cambiaron rápidamente a golpes de puño.

Pese a la intervención inmediata de los cuerpos técnicos y la terna arbitral, la situación escaló a tal punto que tuvo que ingresar personal policial al campo de juego para culminar con la pelea. Luego de varios minutos de máxima tensión, la gresca se disolvió, aunque las imágenes del escándalo se viralizaron en las redes sociales.

Marruecos había vencido 2-0 a Guatemala en su debut y cerrará la fase de grupos frente a Estados Unidos, que derrotó 5-1 a los centroamericanos y reabrió la disputa por los primeros puestos tras caer 1-0 contra Colombia en el debut. La segunda edición de la Copa del Mundo de fútbol para personas de talla baja reúne a 16 selecciones y se celebra por primera vez en África. La final está pautada para el 30 de noviembre.

Cómo está la selección argentina de talla baja en el Mundial

La selección argentina llega como una de las favoritas al Mundial de Talla Baja y como campeón defensor, ya que conquistó la primera edición (2023) que se disputó en tierras albicelestes: venció 3-1 en la final a Paraguay. En el certamen actual, aseguró su clasificación a la próxima instancia luego de golear por 5-0 a Jordania y vencer 3-1 a Irak con un hat-trick de Martín Antúnez.

La Albiceleste llegará con el pase resuelto al clásico ante Brasil, previsto para el martes a las 15:00. El plantel argentino, dirigido por Mariano Rojas, está compuesto por Agustín Ledesma, Carlos Sánchez, Facundo Rojas (capitán), Mario Cano, Eduardo Rolón, Cristian Sapito Soto, Franco Chazarreta, Pedro Gugliotta, Martín Antúnez, Lucas Deamigo, Mario Nieva, Giovani Caxal y Marcos Mulhall.

El viaje de Argentina al Mundial de Marruecos requirió completar el financiamiento y contó con una donación de Marcos Senesi, zaguero de 29 años de Tottenham Hotspur. El defensor, que integró la delegación argentina que alcanzó el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026, permitió con su aporte económico que el plantel pudiera competir por otra corona.

Argentina llegó a Marruecos con tres conquistas internacionales consecutivas en dos años. En mayo de 2022 ganó la Copa América de Lima, Perú, tras golear a Paraguay por 5-0 en la final. Cinco meses más tarde obtuvo la Eurocopa de fútbol de talla baja en Murcia, España, donde completó el torneo invicto. La consagración mundial llegó en Buenos Aires en 2023, una campaña que el equipo buscará prolongar en territorio africano.