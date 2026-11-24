El campeón del mundo con Argentina en México 86 elogió públicamente a uno de los pibes del xeneize.

Boca ha logrado tener un plantel donde todos los jugadores mantienen un nivel alto tanto en lo grupal como individual. Logró solidez en el fondo con Lautaro Di Lollo y la aparición estelar de Jagger Herrera, el tremendo nivel de Milton Delgado en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ascacibar, la regularidad en el alto nivel de Lautaro Blanco, el renacer de Sebastián Villa, entre otras figuras están en un gran momento. Un motivo claro que explica la obtención de la Copa Sudamericana.

Por este nivel mostrado que borró por completo a Atlético Mineiro de la final internacional, el campeón del mundo con Argentina Oscar Ruggeri pidió por un futbolista del xeneize para la Selección argentina.

Durante su participación como panelista del programa de F90, Ruggeri expresó con contundencia: "A (Jagger) Herrera lo tiene que llamar a la selección. A mí me gustaría que ya juegue en la Selección, que empiece a tener partidos”, soltó con contundencia sobre un jugador que juega en la posición en la que supo destacarse.

Cuando supo que faltaban cuatro años para el próximo mundial y que llegaría con 23 años, soltó convencido: “Listo. Tremendo central tenemos”.

Luego, expresó sobre la importancia de ir ganando conocimiento en el seleccionado y destacó la soltura con la que se mostró desde su debut: "Que ya empiece a jugar. Este pibe salió a jugar y parece un viejo”.

Boca prepara a un refuerzo bomba para 2027: "Yo sé que va a jugar ahí el año que viene"

Boca tiene en sus manos la posibilidad de cerrar a un refuerzo bomba para 2027, pensando que, con la Sudamericana bajo el brazo, el club irá a la carga de la tan ansiada Copa Libertadores. Si bien el equipo funciona de gran manera, el elenco que entrena Rodolfo Arruabarrena necesita buen recambio para volver a ser protagonistas en la próxima temporada.

En las últimas horas trascendió que el club está interesado en avanzar por una figura importante del fútbol argentino, que se encuentra en una situación compleja en su club. Fue el periodista Sebastián Vignolo quien hizo referencia al posible traspaso: "Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene”.

Los motivos por los que Boca solicitaría el cambio de fecha para su partido contra Independiente Rivadavia.

Los motivos por los que Boca solicitaría el cambio de fecha para su partido contra Independiente Rivadavia.

Quién es el jugador que puede ser refuerzo de Boca en 2027

“Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca”, dijo el conductor televisivo afirmando que Hernán López Muñoz, mediocampista ofensivo de Argentinos Juniors que surgió de las inferiores de River, podría desembarcar en el club del barrio de La Boca. Una de las claves para este proceso es la difícil situación que atraviesa institucionalmente el club y que impacta directamente en los jugadores.

“Es dramática la situación de Argentinos Juniors. Vine hablando con alguien en el avión también que conoce la historia de Argentinos. Raro, todo muy extraño, todo lo que pasó con el Bicho, vendiendo tanto, que esté en esta situación angustiante. Se entiende la obra, pero bueno. Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca”, contó Vignolo.