El defensor que se convirtió en un baluarte del plantel Boca tan solo 17 partidos después de su debut, compartió una particular foto junto al capitán del equipo.

Facundo 'Jagger' Herrera se convirtió en una de las piezas fundamentales del Boca campeón, con una destacada actuación en la zona defensiva desde que se sumó al plantel de primera división por decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena. El DT confió en él, y el joven jugador de tan solo 20 años respondió de la mejor manera para colaborar directamente para levantar el título de Copa Sudamericana.

Tan solo 100 días después de su debut en el equipo mayor, sentenciado ante Recoleta FC en el trofeo internacional que luego levantaría, y con solo 17 partidos en la categoría, Jagger ya se convirtió en un referente del plantel. Más allá del título que tachó un sueño de su lista, el jugador celebró otro cumplido con una foto inédita compartida en sus redes sociales junto a Leandro Paredes, capitán y referente indiscutido del plantel.

Un Herrera niño, posando con un referente como Paredes, cuando recién estaba iniciando su carrera en el club, en las adyacencias del predio de entrenamiento que tiene el club a un costado de La Bombonera. Ahora la foto actualizada es distinta: ambos posan con la Sudamericana y un título de Tabla Anual.

"Los sueños están para cumplirse", escribió el defensor que nació de las entrañas de Boca predio y luego fue directo: "Gracias capitán". Esta imagen fue reposteada por el campeón del mundo en su cuenta personal de Instagram.

Boca prepara a un refuerzo bomba para 2027: "Yo sé que va a jugar ahí el año que viene"

Boca tiene en sus manos la posibilidad de cerrar a un refuerzo bomba para 2027, pensando que, con la Sudamericana bajo el brazo, el club irá a la carga de la tan ansiada Copa Libertadores. Si bien el equipo funciona de gran manera, el elenco que entrena Rodolfo Arruabarrena necesita buen recambio para volver a ser protagonistas en la próxima temporada.

En las últimas horas trascendió que el club está interesado en avanzar por una figura importante del fútbol argentino, que se encuentra en una situación compleja en su club. Fue el periodista Sebastián Vignolo quien hizo referencia al posible traspaso: "Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene”.

Quién es el jugador que puede ser refuerzo de Boca en 2027

“Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca ”, dijo el conductor televisivo afirmando que Hernán López Muñoz, mediocampista ofensivo de Argentinos Juniors que surgió de las inferiores de River, podría desembarcar en el club del barrio de La Boca. Una de las claves para este proceso es la difícil situación que atraviesa institucionalmente el club y que impacta directamente en los jugadores.

“Es dramática la situación de Argentinos Juniors. Vine hablando con alguien en el avión también que conoce la historia de Argentinos. Raro, todo muy extraño, todo lo que pasó con el Bicho, vendiendo tanto, que esté en esta situación angustiante. Se entiende la obra, pero bueno. Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca ”, contó Vignolo.