El jugador padece un problema neurológico que fue descubierto este año y complica su actividad profesional.

La situación de Jamal Musiala encendió nuevamente las alarmas en Bayern Múnich . El mediocampista alemán sufrió un nuevo episodio de pérdida de conciencia, el tercero desde el comienzo de la pretemporada, y su estado de salud abrió un conflicto dentro de la institución bávara. A la preocupación médica se sumó una discusión económica: algunos de los principales dirigentes del club cuestionaron públicamente las condiciones de su millonario contrato.

El futbolista, de 23 años , había atravesado dos desvanecimientos durante la preparación para la temporada 2026/27. En agosto explicó que padecía “crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica” .

Sin embargo, según informó la prensa alemana, volvió a sufrir un episodio el 16 de noviembre, pocos días antes de regresar a las canchas.

Musiala había reaparecido el 5 de septiembre, disputó cuatro encuentros y convirtió dos goles, pero una lesión muscular en los isquiotibiales volvió a dejarlo afuera. Después de más de un mes de recuperación, ingresó en los últimos 20 minutos del empate 1-1 frente a Colonia, por la décima fecha de la Bundesliga.

Una reunión para definir su futuro y un contrato millonario

La nueva recaída coincidió con una serie de declaraciones públicas de referentes de Bayern sobre el futuro del jugador. De acuerdo con información del diario alemán Bild, representantes de Musiala y autoridades del club mantuvieron una reunión reservada para analizar cómo continuará su vínculo con la institución.

El aspecto económico ocupa un lugar central en la discusión. Según publicó la revista Stern, el futbolista percibiría cerca de 25 millones de euros brutos por temporada y habría recibido una prima de renovación de 22 millones. Su contrato, firmado en febrero de 2025, se extiende hasta junio de 2030 y representaría un desembolso total cercano a los 150 millones de euros.

Uno de los dirigentes que se expresó con mayor contundencia fue Karl-Heinz Rummenigge, exdirector ejecutivo e integrante del consejo de supervisión. “Como club, tenemos que considerar cómo afrontar esa situación. Creo que eso es responsable y perfectamente normal. Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión”, sostuvo.

También Uli Hoeness, presidente honorario de Bayern, manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que el mediocampista recupere su rendimiento anterior y cuestionó si las condiciones económicas del contrato seguirían siendo justificables.

FIFPRO salió en defensa del futbolista

Las declaraciones de los dirigentes provocaron una fuerte reacción de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas profesionales. La organización cuestionó que la salud y el futuro contractual de Musiala se convirtieran en un tema de discusión pública mientras atraviesa un proceso de recuperación.

El sindicato consideró que los comentarios podían formar parte de una estrategia de presión sobre el jugador y sus representantes antes de una eventual negociación. Además, recordó que los contratos deben respetarse y que una lesión o una baja en el rendimiento no justifican que una institución intente modificar unilateralmente las condiciones acordadas.

Desde Bayern, el director general Jan-Christian Dreesen intentó bajar la tensión y pidió darle tiempo al futbolista para recuperar su mejor versión. También destacó su regreso frente a Colonia y aseguró que el club espera que vuelva a encontrar su nivel.

Mientras tanto, el desafío médico continúa siendo encontrar un tratamiento que permita controlar los episodios sin afectar el rendimiento deportivo. La evolución de Musiala dependerá de su respuesta al tratamiento y de la recuperación de la lesión muscular que también condicionó su temporada.

Así, uno de los talentos más importantes del fútbol alemán atraviesa un momento complejo, con su salud en primer plano y una disputa contractual que sumó tensión en uno de los clubes más poderosos de Europa.