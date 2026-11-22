La situación ocurrió en la previa de un encuentro entre Sportivo Patria de Formosa y un combinado integrado por jugadores de clubes locales.

Iván Miers, un futbolista de 35 años, murió luego de recibir el impacto de un rayo durante una actividad deportiva en Formosa. El episodio ocurrió cerca de las 15, mientras se preparaba para disputar un partido amistoso con Sportivo Patria , que buscaba llegar al Torneo Argentino. La descarga eléctrica cayó en las inmediaciones del jugador, en una cancha ubicada frente a la sede de REFSA.

El plantel realizaba la entrada en calor antes de comenzar el encuentro contra un combinado integrado por players de distintos clubes locales. Según relató el director técnico del elenco en el que se desempeñaba, Juan Carlos Hermos, el cielo comenzó a nublarse, cayeron algunas gotas y, en ese momento, se produjo la descarga . El rayo también cayó cerca de Juan Romero, otro de los jugadores presentes.

La situación provocó que varios integrantes de los equipos se desvanecieran . Ante la emergencia, sus compañeros trasladaron a Miers y Romero en vehículos particulares hasta el Hospital Central de Formosa. El segundo futbolista reaccionó durante el trayecto y quedó internado con pronóstico reservado, aunque fuera de peligro. Miers recibió las primeras atenciones en el predio y luego fue ingresado a Terapia Intensiva , pero murió horas después.

"Tragedia en Formosa"



Porque Iván Miers, futbolista de 34 años, murió tras ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un amistoso ante Sportivo Patria. La descarga también provocó que otros jugadores se desvanecieran y dejó herido a Juan Romero. pic.twitter.com/6ENW20m8wV — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 22, 2026

El chico era oriundo de Formosa y había desarrollado parte de su carrera en clubes de esa provincia y de otras regiones. Meses atrás había integrado el plantel de Silvio Pellico, institución de la Liga Villamariense de Córdoba, donde llegó como refuerzo para disputar el Torneo Regional y convirtió varios goles. También vistió las camisetas de San Martín, San Lorenzo y Villa del Rosario, entre otros equipos.

Los emotivos mensajes de los equipos en los que jugó el futbolista

Su presencia en Sportivo Patria estaba vinculada con la preparación del equipo para la definición que podía darle un lugar en el Torneo Argentino. El club conocido como El Decano difundió un mensaje para acompañar a sus familiares, amigos, compañeros y allegados: “Acompañamos de corazón a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento. No hay palabras para expresar tanta tristeza. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras fuerzas a todos sus seres queridos”.

Mieres tenía 35 años y se desempeñó en varios elencos del fútbol local.

Las muestras de pesar también llegaron desde otras entidades de la provincia. El Club San Martín de Formosa se sumó a las condolencias, mientras que Silvio Pellico recordó al futbolista con un mensaje dirigido a sus seres queridos: “Que encuentren fuerza y consuelo para atravesar esta dolorosa pérdida. Que en paz descanses, Iván”.