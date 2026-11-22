Claudio Úbeda está cerca de volver a dirigir en el fútbol argentino después de su salida de Boca : el entrenador alcanzó un acuerdo de palabra con Central Córdoba de Santiago del Estero y reemplazará a Sebastián Domínguez. Si no surgen inconvenientes, firmará un contrato hasta diciembre de 2027.

La noticia se conoció horas después de que el Xeneize conquistara la Copa Sudamericana 2026, tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. Mientras Rodolfo Arruabarrena celebraba el título, el anterior técnico del club azul y oro encaminaba su regreso a un banco de Primera División.

El acuerdo entre Úbeda y la dirigencia del Ferroviario todavía debe formalizarse. El propio entrenador confirmó que restan cuestiones por resolver: “Faltan pequeños detalles y hasta el martes estaría resuelto ”, le señaló al medio Info del Estero. La institución espera anunciar su incorporación la próxima semana.

ÚBEDA, RUMBO A SANTIAGO



Informa @caminocristiann que la dirigencia de CENTRAL CÓRDOBA llegó a un acuerdo con Claudio Úbeda y será el nuevo entrenador del equipo para 2027.



Luego de su último paso como DT de BOCA, el Sifón tendrá la segunda experiencia en el fútbol… pic.twitter.com/P07BJeTBCt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 21, 2026

La presentación podría realizarse en apenas dos días, en una conferencia de prensa, una vez completada la documentación. El vínculo sería por 12 meses: así, el Sifón iniciaría una nueva etapa como director técnico principal, después de varios meses sin conducir un equipo profesional.

Cómo le fue a Central Córdoba este año

Central Córdoba busca reorganizarse después de una temporada complicada. El equipo santiagueño terminó 27° en la tabla anual y 26° en la de promedios, por lo que comenzará 2027 comprometido en la pelea por la permanencia. La misión será sumar desde el comienzo y recuperar competitividad.

Sifón reemplazará a Seba Domínguez, quien dejó el cargo tras dirigir apenas 13 partidos: consiguió dos victorias, cuatro empates y sufrió siete derrotas. El club ya puso en marcha la preparación física para la próxima temporada, mientras espera cerrar la llegada del entrenador y completar la planificación.

Cómo le fue a Claudio Úbeda en Boca

El último trabajo de Úbeda fue en el conjunto de la Ribera. Había llegado como ayudante de Miguel Ángel Russo y quedó al frente del plantel después del fallecimiento del entrenador, en octubre de 2025. Luego, continuó durante la primera parte de 2026, hasta que la eliminación en la fase de grupos de la Libertadores marcó el final de su ciclo.

Durante su etapa como técnico principal del Xeneize dirigió 32 partidos oficiales: consiguió 17 triunfos, empató siete veces y sufrió ocho derrotas. La salida se concretó en junio, cuando la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió buscar otro entrenador. El Vasco asumió después y condujo al equipo a romper la sequía internacional, amén de la consecución de la liga por medio de la Tabla Anual.

Claudio Úbeda habló del título de Liga que consiguió #Boca: "Uno siente la alegría de haber sido parte"



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Tras dejar Boca, el ídolo de la Academia permaneció alejado de la dirección técnica profesional y participó de actividades del Senior de Racing, club en el que también tuvo distintas etapas como entrenador. Su trayectoria incluye pasos por Huracán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Magallanes de Chile y la Selección Argentina Sub-20, a la que condujo en el Mundial de 2017.