El partido podría enfrentar al Xeneize, campeón de la Sudamericana, con el eventual ganador de la Europa League.

Boca podría sumar otro compromiso internacional a su calendario tras conquistar la Copa Sudamericana . Además de la Recopa Sudamericana, que disputará frente al campeón de la Libertadores, el equipo podría jugar el Desafío de Clubes UEFA-CONMEBOL , una final entre los ganadores de los dos torneos continentales de segundo orden.

La posibilidad depende de que las confederaciones decidan recuperar una competencia que tuvo una sola edición , en 2023. No existe un anuncio oficial sobre su continuidad en 2027. Por eso, el eventual cruce con un representante europeo todavía no forma parte del calendario confirmado del club azul y oro en el corto plazo.

El formato contempla un partido único entre el campeón de la Copa Sudamericana y el ganador de la Europa League . La propuesta fue presentada como una iniciativa piloto entre UEFA y CONMEBOL. El vencedor recibe un trofeo y medallas. En caso de empate, se define directamente por penales y la UEFA designa a los árbitros.

La única edición se disputó el 19 de julio de 2023 en el Sánchez-Pizjuán. El equipo español había ganado la Europa League 2022/23, mientras que Independiente del Valle se había consagrado en la Sudamericana 2022. El encuentro terminó 1-1 y el conjunto andaluz se impuso 4-1 en los penales.

Aquel partido también llevó el nombre de Antonio Puerta XII, en homenaje al exfutbolista del Sevilla fallecido en 2007. La iniciativa se enmarcó en la cooperación entre ambas confederaciones. Sin embargo, no tuvo una segunda edición y quedó como una experiencia piloto. Ninguna de las dos entidades anunció después un nuevo calendario.

Si el certamen regresara, Boca no se enfrentaría necesariamente al último campeón europeo. Aston Villa ganó la Europa League 2025/26, con el Dibu Martínez y Emiliano Buendía, pero el posible rival xeneize sería el vencedor de la temporada 2026/27, cuya final está prevista para el 26 de mayo en Frankfurt, Alemania.

La definición europea se jugará en el Stadion Frankfurt y resta conocer a sus protagonistas. La competencia atraviesa su fase de liga y luego tendrá las rondas eliminatorias. Cualquier eventual enfrentamiento con Boca dependerá primero de que se confirme la reactivación del Desafío y, después, de que se consagre el nuevo campeón.

La Supercopa Euroamericana, la iniciativa amistosa que duró dos años

Un antecedente similar fue la Supercopa Euroamericana, disputada en 2015 y 2016. Aquella iniciativa, organizada por empresas privadas y no por UEFA y CONMEBOL, también enfrentaba a campeones de Europa y Sudamérica. En la primera edición, River derrotó 1-0 al Sevilla en el Monumental, en marzo de 2015.

En 2016, Sevilla venció 2-1 a Independiente Santa Fe en Orlando, Estados Unidos, en julio de ese año. La Supercopa Euroamericana fue un torneo diferente del Desafío de Clubes. El antecedente demuestra que hubo experiencias similares, pero no garantiza que la propuesta actual vuelva a disputarse.