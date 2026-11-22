El presidente xeneize hizo referencia al monto que recibió el club de sus amores por haber conquistado la Copa Sudamericana.

Juan Román Riquelme protagonizó un momento distendido durante la premiación de Boca , luego de la consagración en la Copa Sudamericana. Mientras recibía los cheques de manos de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, el titular xeneize lanzó una pregunta que provocó una respuesta: “¿Hay plata?” .

La escena ocurrió en el estadio Metropolitano de Barranquilla, después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro. El dirigente paraguayo le entregó primero el cheque correspondiente a la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y le explicó: “Es el primero de dos cheques” . El mandamás del club azul y oro agradeció al instante: “Muchas gracias, lo quiero mucho”.

El presidente de la entidad sudamericana respondió: “Yo también, le tocó entrar a la Libertadores del próximo año . Ahora le damos la de campeón”. Fue entonces cuando el Torero interrumpió el protocolo con su consulta. “¿Hay plata?”, preguntó. La respuesta de Domínguez fue: “De sobra” .

El intercambio terminó con otra broma del guaraní, que le dijo: “Ahora a vos te sobra”. El diálogo fue captado durante la entrega de premios y se viralizó en las redes sociales después de la instancia decisiva en Colombia, frente al elenco brasileño.

El primero correspondía a tres millones de dólares por el acceso a la fase de grupos de la Libertadores 2027: el conjunto de la Ribera ya tenía asegurado ese lugar por haber terminado en lo más alto de la Tabla Anual. El segundo reconocimiento fue el premio de diez millones reservado al campeón de la Sudamericana.

La conquista también elevó los ingresos internacionales del club durante 2026. Boca acumuló 12,6 millones de dólares por su recorrido en la Sudamericana, incluidos los diez millones de la final, y otros 3,68 millones por su participación en la fase de grupos de la Libertadores. Así, alcanzó 16,28 millones en premios de Conmebol durante la temporada.

“Hay plata. Ahora a vos te sobra” - los dichos de Alejandro Domínguez a Riquelme al darle los cheques de 10 millones de dólares por campeón y 3 millones por clasificar a la Libertadores https://t.co/EORcQDD4kq pic.twitter.com/uqkz7fzUCP — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

El monto de la Sudamericana se construyó desde los playoffs. El equipo recibió 500.000 dólares por superar esa instancia, 600.000 por avanzar a octavos, 700.000 por alcanzar los cuartos y 800.000 por llegar a semifinales. A esa suma se agregaron los diez millones por levantar el trofeo.

Qué otro título internacional jugará Boca y cuántas Sudamericanas tiene

El título tuvo consecuencias deportivas para el calendario próximo. El Xeneize, ahora, disputará la Recopa Sudamericana 2027 frente al ganador de la Copa Libertadores, mientras que la clasificación a la fase de grupos del máximo certamen continental le permitirá volver a competir desde la instancia principal.

#Boca se aseguró por PREMIOS por ganar la COPA SUDAMERICANA:



US$ 10.000.000 por ganar la final de la Copa Sudamericana 2026. ( EN TOTAL, US$ 16.280.000 por lo acumulado en el año).



US$ 3.000.000 por clasificar a la FASE DE GRUPOS de la Copa Libertadores 2027.



US$… pic.twitter.com/rlNTqQ1Eiv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 22, 2026

En el plano deportivo, el triunfo ante Atlético Mineiro significó la tercera conquista de Boca en la historia de la Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a levantar un trofeo internacional tras 18 años: el último había sido la Recopa de 2008.