El DT de la Selección, que recientemente anunció la renovación de su contrato, completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Lionel Scaloni sorprendió este domingo con una faceta lejos de las canchas: participó del Gran Fondo Siete Lagos , una tradicional competencia de ciclismo disputada en la Patagonia. El entrenador de la Selección Argentina completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y terminó tercero en su categoría.

El director técnico registró 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, con el dorsal 897. Su desempeño lo ubicó en el podio de la división M45-49, entre 179 participantes, y quedó a menos de tres segundos del segundo clasificado. Así, obtuvo la tan ansiada plaza para el Mundial de 2027 , en Francia.

La competencia reunió a cerca de 2.500 ciclistas de distintos puntos del país y del exterior, en el marco de su 15ª edición. El trazado conectó dos localidades neuquinas a través de uno de los corredores escénicos de la región, sobre la Ruta Nacional 40 y junto a los lagos patagónicos.

Lionel Scaloni estuvo presente en San Martín de los Andes participando de una nueva edición del Gran Fondo 7 Lagos: el DT de la Selección Argentina finalizó 40° en la categoría de los 110K Ruta.



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El DT pujatense llegó a la zona el viernes 20 de noviembre, a las 20.30, en un vuelo privado procedente de Rosario. Además, viajó acompañado por integrantes de su cuerpo técnico: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. La presencia de parte del equipo también llamó la atención durante el fin de semana.

De todas formas, no fue la primera participación del entrenador en esta prueba: el técnico ya había competido en ediciones anteriores y mantiene un vínculo con San Martín de los Andes. Su presencia se convirtió en uno de los atractivos de la jornada, aunque se conocía que el estratega disfruta de subir a la bicicleta y competir en distintas latitudes. Este mismo año, luego de la Copa del Mundo en la que la Selección Argentina terminó subcampeona, corrió en la Ciudad de Buenos Aires.

En este caso, el recorrido principal tuvo 110 kilómetros y unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura. Durante el trayecto, los corredores pasaron junto a los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi. Hubo modalidades de ruta, mountain bike y bicicletas eléctricas, en plena cordillera.

¡PODIO PARA SCALONI EN CICLISMO!



El director técnico de la Selección Argentina volvió al ciclismo y participó en los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y finalizó en el tercer puesto, el cual le otorgó la clasificación directa al Campeonato… pic.twitter.com/1NzsjYoc8r — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

La agenda comenzó el viernes con la acreditación, la entrega de kits y la apertura de la Expo Bici, que reunió a marcas del sector. El sábado se disputaron la Contrarreloj Individual y el Gran Fondo Kids, una propuesta gratuita para chicos de cuatro a doce años, con distancias adaptadas.

Por qué esta edición del campeonato era clave y dónde se disputará el Mundial de Ciclismo

Esta edición se incorporó por primera vez al calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional como fecha clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo. La prueba integró el circuito UCI Gran Fondo World Series, que reúne competencias de distintos países y permite a ciclistas no profesionales acceder a la cita internacional.

Para conseguir una plaza, los corredores debían inscribirse en la modalidad 110K UCI Ruta y contar con una licencia de la UCI, tramitada ante la federación nacional. Clasificaron quienes finalizaron dentro del 20% mejor de su categoría. El tercer puesto de Scaloni en M45-49 le permitió cumplir ese requisito.

El Mundial UCI Gran Fondo 2027 se disputará del 22 al 24 de agosto en Alta Saboya, Francia, con pruebas en Thônes y La Clusaz. El programa contempla una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros y una carrera en ruta de 115 kilómetros, con 3.200 metros de desnivel y cuatro ascensos.