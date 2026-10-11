La otra pasión de Lionel Scaloni: compitió en el Gran Fondo de Buenos Aires
El entrenador de la selección argentina recorrió los 129 kilómetros del circuito de la ciudad con su bicicleta.
Este domingo se realizó la cuarta edición del Gran Fondo de Buenos Aires, con un circuito que recorre las avenidas y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo la presencia de 3500 ciclistas, con el más destacado siendo Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina.
El oriundo de Pujato, que habló en varias ocasiones sobre como el ciclismo es una de sus grandes pasiones, pedaleó el circuito principal de 129 kilómetros tras la largada a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento.
Scaloni destacó la posibilidad de disfrutar de la Ciudad sin tránsito vehicular durante la jornada: "Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”.
Así fue el Gran Fondo de Buenos Aires
Matías Cedeira ganó la competencia principal de 129 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 29 segundos, mientras que Juan Cruz Saiz se impuso en el Medio Fondo de 46 kilómetros tras registrar 1 hora, 18 minutos y 36 segundos.
El trazado incluyó las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, junto con el Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y los participantes pasaron por puntos icónicos como el estadio Monumental y el Obelisco.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entregó las medallas en el Parque Sarmiento, acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, los organizadores Matías Gutiérrez Moyano y Gabriela Castillo, y el ex rugbier Hugo Porta.
“Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”, sostuvo el Jefe de Gobierno.
La organización destinará parte de la recaudación a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista en el Parque Sarmiento y la Legislatura porteña declaró el evento de Interés Deportivo por sus iniciativas ambientales de "Carrera Verde" y el fomento del ciclismo urbano.
El video de la selección argentina sobre Messi
La selección argentina, en conjunto con su marca característica, reveló un video de Lionel Messi, donde expresó cómo se sentía previo al partido de su retiro del conjunto nacional que protagonizó en la goleada 3-0 frente a Benín el pasado 6 de octubre en el estadio Monumental: “Tranquilo, ansioso porque llegue el partido, pero disfrutando de este último día en este lugar”.
Lionel imaginó qué palabras le diría al Messi de 6 años: “Que disfrute más las cosas en el fútbol, es muy difícil conseguir cosas; me pasó que yo conseguía algo y ya estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar; no sé si soy consciente, todavía, de todo lo que logré en el fútbol, lo que conseguí a nivel grupal, a nivel individual”.
Posteriormente, el astro argentino describió las palabras que recibiría de su versión con 80 años: “Que disfrute de este día, porque voy a dejar un lugar al cual disfrutaba venir, lo hice durante más de 20 años y no es fácil dejarlo”.
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