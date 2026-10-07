Lionel Scaloni confesó cómo intentará compensar el retiro de Messi de la Selección

El entrenador habló en conferencia de prensa sobre la salida del '10', con una emoción visible en su rostro. Qué dijo.

Lionel Messi le puso punto final a su carrera con la Selección argentina , con una etapa dorada que cerró con una Copa del Mundo, un bicampeonato de Copa América y Finalissima con la mayor. La emoción floreció en el estadio Monumental, con el excapitán del seleccionado como máximo protagonista.

En el marco de la despedida, donde el '10' estuvo acompañado por parte de se su familia, Lionel Scaloni no pudo evitar el dolor de la despedida, mostró sus lágrimas por la situación y habló sobre cómo intentará compensar la salida del jugador que tenía una magia particular y generaba la sensación de poder cambiar el trámite de un partido.

“La única manera de compensarlo es con un equipo. Que todos aporten su granito de arena. Ahora no tenés al jugador que abre el partido con una genialidad. Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar, aunque es irrepetible. No habrá nada igual en un terreno de juego”, dijo emocionado, dando a entender que la calidad de este jugador fue única.

Luego, agregó: “Ahora toca continuar sin él. Va a ser duro, sin dudas. Lo que se ha vivido en los últimos años no es normal. Los momentos duros pueden venir y estamos capacitados para afrontarlo. La sensación de tenerlo a él al lado es inigualable. Es muy difícil de hacérselo entender a la gente”.

“Podemos hacer un gran equipo con nuevos chicos que vayan saliendo, pero ese aura yo no se lo vi a nadie en la vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie. Eso no va a estar más. Haberlo disfrutado ha sido increíble. Tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca”, sumó.

Qué dijo sobre haberlo dirigido

“Fue un sueño haberlo dirigido. Se lo dije a él adelante de todos, con la poca energía que tenía para decirlo. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo y ha sido un sueño que pude hacer realidad. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, contó frente a la prensa.

Y luego contó: “Merecido tiene todo. Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él. Las lágrimas van por eso, porque se me venían a la cabeza un montón de cosas. Va a ser triste no verlo más. Nos deja un legado increíble. La Selección Argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente”.

El fuerte discurso de Messi en su despedida de la selección

Lionel Messi tuvo su noche soñada para despedirse de la selección argentina en el Monumental y brindó unas emocionantes palabras al final del encuentro: "No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

Al inicio de su discurso, que hizo emocionar a varios presentes, el diez recordó a Jorge, su padre recientemente fallecido: "Es difícil decir algo hoy. Lo primero que pienso es en mi viejo". En su carta de despedida había mencionado que él había sido uno de sus grandes motores para disputar el último Mundial.

La palabra de Messi en su despedida

Messi, que marcó un gol de penal en su despedida, tomó el micrófono para agradecer a la gente: "No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mi vestir esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos. Nunca dejé de pelear y de estar siempre".

Tras muchos momentos difíciles, el diez encontró el éxito con el grupo construido por Lionel Scaloni: "Agradecerle a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho. Me hicieron cumplir el sueño de ser campeones del Mundo, de América, Finalissima, todo lo que jugamos. Fue un orgullo jugar y estar con ellos. Tenía guerreros al lado que dejaban la vida".

Además, habló sobre el último subcampeonato del mundo, desmintiendo las conspiraciones sobre la final: "El último Mundial estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para todos nosotros".

El capitán aseguró que vivió los momentos más felices y tristes de su carrera con la camiseta: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no me lo voy a olvidar nunca más. Fue hermoso. Al día de hoy, veo videos y me emociono. Ese día quedará en la historia mía, de todos ellos, de mi familia... Fue espectacular, muchísimas gracias. Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes".

Messi aseguró que se vienen "momentos difíciles" después de un proceso triunfal con Scaloni al mando y que hay personas "que quieren ver mal a la selección". En ese dolor, fue claro de que estará como un hincha más bancando al equipo: "Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos".

Para finalizar sus palabras, Messi dejó un fuerte mensaje de agradecimiento al público: "Ya no se que decir, estoy hablando más que nunca y no me quiero ir, pero nada, los voy a extrañar. Estoy muy orgulloso de ser argentino. Los quiero".