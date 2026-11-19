El joven había ido acompañado por un familiar y el episodio terminó en una brutal tragedia.

Un futbolista de 20 años fue asesinado a puñaladas en un violento episodio ocurrido en la provincia de San Luis . El crimen generó conmoción en la comunidad y es investigado por las autoridades, que buscan reconstruir cómo se desencadenó el ataque.

La víctima fue identificada como Dylan Gatica , quien además de jugar al fútbol se desempeñaba como mecánico. Según las primeras averiguaciones, el joven había salido acompañado por un primo hasta una casa del barrio 9 Viviendas para reclamar el dinero por la reparación de una moto.

El hecho ocurrió en San Francisco del Monte de Oro , donde se produjo una discusión con un joven de 22 años. Según medios locales, el agresor habría atacado a Gatica con un arma blanca y le habría dado dos puñaladas.

Tras el ataque, el futbolista fue asistido y trasladado en una ambulancia al hospital local. Sin embargo, murió como consecuencia de las lesiones. El presunto autor del crimen fue detenido poco después en la casa de su madre, ubicada a pocos metros de donde ocurrió el hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1, encabezada por Juan Pablo Díaz Estopiñán, junto con el Departamento de Homicidios. Por disposición judicial, se preservó la escena y se convocó al personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

El dolor de la familia y los mensajes de despedida para el joven futbolista

El asesinato de Dylan Gatica generó conmoción en San Francisco del Monte de Oro. Familiares, amigos y distintas instituciones de la localidad expresaron su dolor en las redes sociales y reclamaron justicia.

Una amiga del joven publicó un mensaje en el que cuestionó la violencia y lamentó su muerte: “¿Hasta cuándo vamos a tener que ir a despedir a un pibe bueno, a un pibe joven, con toda la vida por delante?”. Al final de la publicación, también pidió justicia por Dylan.

El Club Atlético Rincón, institución en la que Dylan Gatica jugaba al fútbol, expresó su profundo dolor por el crimen y le dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

Desde el club destacaron el vínculo que el joven había construido con sus compañeros y con la comunidad deportiva, y lamentaron su partida con palabras de afecto. “Un pibe de los nuestros”, escribieron en la publicación, en la que también dejaron en evidencia la tristeza que provocó su muerte entre quienes compartían con él la pasión por el fútbol.

“Dylan va a quedar para siempre en la memoria del club, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada rincón de nuestra cancha”, expresaron desde la institución.

También expresó su pesar el Centro Educativo N° 19 Domingo F. Sarmiento, institución en la que Dylan Gatica había cursado sus estudios y de la que egresó en la promoción 2025. A través de un mensaje en sus redes sociales, las autoridades y la comunidad educativa manifestaron su tristeza por la muerte del joven y recordaron el paso que tuvo por la escuela. “La comunidad educativa lamenta el fallecimiento de Dylan, exalumno de nuestra institución”, publicaron.