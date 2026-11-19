La Corte Suprema de Justicia decidió que la causa por la mansión de Pilar , que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), se tramite en Comodoro Py y la investigación será liderada por el juez Daniel Rafecas.

De esta forma, se dejó sin efecto el fallo de la Cámara de Casación que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana, Adrián Charvay. La sentencia lleva las firmas de los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti .

El expediente investiga una presunta maniobra de lavado de activos, donde se acusó a Luciana Pantano y Ana Conte de adquirir un inmueble en Villa Rosa, Pilar, a través de la firma Real Central SRL , sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la operación.

Ambos son apuntados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, ya que sus ingresos no corresponderían con el valor del inmueble de 105.000 metros cuadrados tasado en más de US$ 20 millones.

La resolución de la Corte cuestiona el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que habia propuesta el pase al juzgado de Campana, ya que consideraron que esa decisión afectó de manera "severa e inequívoca" la garantía del juez natural y que implicó una "grosera" violación de las reglas de competencia.

En un escrito, indicaron que se investiga "una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales".

La hipótesis de la causa establece la creación de sociedades, transferencias de fondos, compra de vehículos de alta gama e inmuebles, empresas constituidas en distintas jurisdicciones y circuitos financieros internacionales. Según la sospecha, esas operaciones estarían vinculadas con la administración de la AFA y el presunto desvío de fondos.

En ese contexto, el fiscal Mario Villar presentó un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había resuelto que el Juzgado Federal de Campana debía continuar con la investigación de las maniobras denunciadas.

Los elementos que vinculan a la AFA con la mansión de Pilar

Real Central SRL, habría comprado una propiedad inmensa en Misiones al 4000 en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes de 105.308,80 m2. La firma está integrada por dos socios: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, ambos señalados como supuestos testaferros de Chiqui Tapia.

Según la presentación, los imputados no podrían justificar la adquisición de un inmueble que, de acuerdo con las descripciones, funcionaría como una quinta de grandes dimensiones, con autos de colección, un haras de caballos árabes, pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.

Ana Conte es una jubilada monotributista, que incluso recibió ayuda estatal en la pandemia, y su hijo Pantano, es el ex tesorero de Almirante Brown. Actualmente es el presidente de la Asociación de Fútbol Playa.

Pantano, tuvo además -desde 2021 - la mitad de las acciones de una empresa llamada "Central Parks Drinks S.R.L.", de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como "Real Central S.R.L.", y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

Durante un allanamiento realizado a finales del año pasado, se encontró documentación sobre presuntos pagos de la entidad a Real Central SRL, cédulas azules de autos de lujo que estaban en la quinta y una tarjeta corporativa de la asociación que habría sido utilizada para pagar los peajes de esos autos.

También se encontraron cuadros con referencias a Pablo Toviggino dentro de la propiedad.

La causa, además, acumuló documentación de otros expedientes vinculados a la entidad, entre ellos los que investigan el manejo de fondos en el exterior a través de la empresa de Javier Faroni y el caso Sur Finanzas.