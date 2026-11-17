El duro y tajante comunicado de la Dirección de Arbitraje de la AFA ante las últimas polémicas en el fútbol argentino.

La Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) de la AFA emitió la Circular N° 02/26, un documento que instruye a los árbitros a sancionar con mayor severidad las invasiones a la zona de capitanes y las sujeciones dentro de las áreas. La medida, firmada por Federico Beligoy , director nacional de Arbitraje, y Fernando Rapallini , gerente técnico arbitral, llega a cuatro días del inicio de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que comenzarán el viernes con 16 equipos en competencia.

El comunicado fue acompañado por una capacitación presencial dictada en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, donde los árbitros de la Liga Profesional recibieron una clase a cargo de Rapallini, Mauro Vigliano, jefe técnico arbitral, y Sergio Viola, instructor del área técnica del VAR . El objetivo de la jornada fue unificar criterios antes de la etapa decisiva del campeonato.

El texto oficial recuerda que la zona de capitanes está vigente desde el 1 de julio de 2025 en el fútbol argentino, con el propósito de evitar los tumultos alrededor del árbitro al momento de tomar decisiones, en especial cuando interviene el videoarbitraje (VAR). Sin embargo, la norma perdió efectividad con el correr de los meses y las aglomeraciones de jugadores volvieron a repetirse en los partidos.

“Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión”, señala el documento firmado por Beligoy y Rapallini. La circular establece tarjeta amarilla para las infracciones por conducta antideportiva y tarjeta roja directa en los casos de exceso verbal hacia los jueces.

La postura de la DNA

Según el texto, este tipo de conductas “genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas” que “dañan y vituperan significativamente la imagen arbitral”, motivo por el cual la DNA decidió reforzar la aplicación de sanciones disciplinarias. El segundo eje de la circular apunta a las sujeciones reiteradas dentro de las áreas, una práctica que, según el organismo, se intensificó en las últimas fechas del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol. “Se han detectado en las últimas fechas del Torneo LPF varias situaciones de sujeciones en las áreas que deben ser prevenidas por los árbitros en campo, si es necesario con la ayuda del VAR, para evitar situaciones mayores”, indica el documento.

La DNA aclaró que el diálogo preventivo con los futbolistas debe ser la primera medida ante este tipo de infracciones. No obstante, advirtió que, en caso de reincidencia o falta de colaboración por parte de los jugadores, los árbitros deberán aplicar las sanciones técnicas y disciplinarias que correspondan, lo que incluye la posibilidad de cobrar penales ante agarrones reiterados.

Como parte de la implementación de la medida, trascendió que el comunicado será impreso y entregado a los capitanes de cada equipo antes del inicio de los encuentros, con el fin de dejar establecidos los límites reglamentarios previo al pitazo inicial. La iniciativa busca reforzar el conocimiento de la norma entre los referentes de cada plantel, en momentos en que la Liga Profesional de Fútbol Argentino atraviesa el inicio de la etapa de playoffs del Torneo Clausura.

La circular se conoce pocos días después de la polémica desatada por el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, quien calificó de “desastroso” el arbitraje en el Superclásico frente a Boca Juniors, partido que el conjunto de Núñez perdió por 1 a 0. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente millonario sostuvo: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”.