El xeneize enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana el próximo sábado en Colombia.

Boca tuvo una pequeña preocupación en la previa de la final de la Copa Sudamericana, del próximo sábado. Milton Delgado no pudo completar la práctica y debió realizarse estudios médicos para conocer el alcance de la molestia, en una situación que generó atención dentro de la delegación que viajará pronto a Barranquilla .

Según informó TyC Sports, en medio de los ejercicios del día, un pelotazo le golpeó la punta de uno de sus pies y le repercutió directamente en la rodilla. El mediocampista de 21 años sintió la molestia , pero siguió moviéndose junto a sus compañeros. Sin embargo, el dolor se agudizó con el correr de los minutos y por eso se decidió que fuera a realizarse imágenes para saber si todo estaba en orden.

El mediocampista se sometió a estudios por precaución y el resultado confirmó que sufrió un esguince leve .

De todas maneras, el panorama sería alentador para el Xeneize. La primera evaluación indica que Delgado podría llegar sin problemas al encuentro del sábado, aunque su evolución en las próximas horas será importante para determinar cómo continúa la preparación.

La situación aparece en un momento clave para Boca, que ajusta los últimos detalles de cara a la definición internacional. El cuerpo técnico seguirá de cerca al futbolista para evitar riesgos y evaluar su disponibilidad para el partido decisivo.

Delgado es una de las figuras del equipo y junto a Santiago Ascacibar y Leandro Paredes se han complementado para integrar el mejor mediocampo del fútbol argentino y uno de los más sólidos del continente.

Sin ir más lejos, Milton fue la figura de Boca en el Superclásico disputado hace menos de 17 días.

Otros que llegan entre algodones

El último fin de semana, Rodolfo Arruabarrena le dio descanso a Lautaro Blanco, el jugador de campo que más minutos tuvo en el semestre. Si bien Malcom Braida fue de lo más discreto del equipo, cumplió su rol en el 3 a 0 contra Banfield, por las semis de la Copa Argentina.

El lateral izquierdo rosarino sería titular sin problemas ante Mineiro, más allá del desgaste propio de un semestre muy exigente.

Leandro Paredes fue reemplazado en Mendoza cuando el partido ya estaba liquidado. Su condición física ha sido frágil casi todo el año por la carga de partidos, pero siempre dijo presente en los partidos importantes, inclusive recuperándose de un desgarro en tiempo récord.

Con Boca peleando en todos los frentes, es lógico que aparezcan molestias físicas. Además de los rivales y los viajes circunstanciales, hay que sumarle la presión que tiene jugar en el club de la Ribera. De hecho, los 18 años sin títulos internacionales representan un factor clave del que los futbolistas deben abstraerse para tener más y mejores chances en el partido del sábado.