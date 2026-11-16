Preocupación en Boca: Blanco no se entrenó a la par del grupo a 5 días de la final de la Sudamericana.

El lateral izquierdo Lautaro Blanco no se entrenó a la par del grupo este lunes en Boca Predio . El defensor, que no jugó el sábado frente a Banfield a causa de la fatiga por la acumulación de partidos, no estuvo junto a sus compañeros en el primer entrenamiento previo a la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

La idea del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena es que se sume a sus compañeros entre el martes y el miércoles, pero su presencia en el once titular no correría riesgo. Pese a su ausencia en la semifinal de la Copa Argentina, Blanco es el jugador de Boca que más minutos disputó en lo que va del segundo semestre. Y la seguidilla de intensos partidos le pasó factura. Más allá de que no presentó ninguna lesión, terminó el partido ante Defensa y Justicia al límite desde lo físico y por eso Rodolfo Arruabarrena acordó cuidarlo el sábado contra el Taladro.

Este lunes el Xeneize retomó los entrenamientos pensando en el choque contra Atlético Mineiro y Blanco continuó apartado, junto a Rodrigo Battaglia, el otro que no está al 100%. Lejos de que esta situación sea alarmante, la idea del cuerpo técnico es aumentarle las cargas progresivamente durante la semana para que llegue en óptimas condiciones al partido del próximo sábado. Por este motivo, no sería extraño que mañana martes también realice una práctica especial, distinta a la de sus compañeros.

El miércoles, a más tardar, Blanco se sumaría al grupo en el último entrenamiento previo al viaje a Barranqulla. La idea es que durante las prácticas que Boca realice en Colombia el lateral izquierdo esté a la par. Esta planificación especial buscará disminuir las posibilidades de que el rosarino se pierda la final debido a la importancia que tiene en el esquema del Vasco. El resto de los que jugaron el sábado frente a Banfield hicieron trabajos regenerativos con normalidad e irán aumentando las cargas conforme se acerque el partido ante Atlético Mineiro, crucial para las aspiraciones de Boca de volver a levantar un título internacional luego de 18 años.

¿Dybala y De Paul a Boca?

Boca tiene un sueño pendiente. No se trata del trofeo internacional que podría conseguir el próximo fin de semana si logra ganar en la final de la Copa Sudamericana, ni la Copa Argentina como tampoco el Clausura, sino que tiene un nombre propio de alto vuelo: Paulo Dybala, un jugador que según los rumores de mercado, estuvo cerca de llegar al club debido a que existen las ganas y tiene como principal lazo a Leandro Paredes, amigo del delantero y capitán del equipo xeneize.

Luego de que esas negociaciones se enfríen tras la recordada eliminación de la Copa Libertadores en manos de la Universidad Católica, y se termine confirmando la caída de la misma tras la renovación con la Roma, los rumores se reflotaron. Este domingo por la noche, el experimentado periodista Gastón Edul estuvo en el stream de Davoo Xeneize e hizo declaraciones que volvieron a alimentar las versiones.

"Si Boca sigue en la Libertadores a mitad del año que viene, pasando la fase de grupo...", dijo poniéndole suspenso. Luego de esa situación que llamó la atención de los usuarios, el periodista deportivo pidió que le silencien el micrófono. Ante eso Davoo le hizo el gesto típico de Dybala en su rostro y Edul contestó sembrando la duda: "No solamente".

Rápidamente, esa respuesta fue enlazada con los rumores que cobraron fuerza en los últimos días sobre una posible llegada de Rodrigo De Paul a Boca. Tras detectar el mensaje, el confeso hincha del xeneize le hizo referencia a Tini con sus manos, pareja de De Paul, respondió entre sonrisas: "No lo sé". De esta manera, los rumores de una posible llegada de los campeones del mundo cobraron fuerza.