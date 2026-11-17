Boca y Platense se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre en el partido decisivo del certamen.

La final de la Copa Argentina 2026 empieza a tomar forma y, aunque todavía falta la confirmación oficial, ya hay un escenario que corre con ventaja. Rosario pica en punta para recibir el partido entre Boca y Platense , que definirá al campeón del certamen el próximo miércoles 2 de diciembre.

El estadio Gigante de Arroyito , propiedad de Rosario Central, se posicionó como el principal candidato para albergar el encuentro.

La organización de la competencia informará este viernes dónde se disputará la definición, después de descartar las opciones de Córdoba y Mendoza.

La alternativa rosarina aparece por delante de otros dos escenarios que todavía están en carpeta. En segundo lugar figura el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que como última posibilidad se encuentra el Estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona, de La Plata.

La disponibilidad de este último recinto también representa una dificultad. El estadio platense tiene prevista su reinauguración para el domingo 29 de noviembre, después de un proceso de remodelación que demandó tres años. Ese día, la Selección argentina femenina enfrentará a Alemania en un amistoso internacional como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

Además, el escenario fue designado para recibir la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el fin de semana del 12 y 13 de diciembre. Esa agenda cargada aparece como otro factor a tener en cuenta al momento de elegir la sede de la Copa Argentina.

¿EL 2 DE DICIEMBRE EN EL GIGANTE DE ARROYITO? @MonroigDiego trae todas las novedades sobre la posible fecha y sede de la final de la #CopaArgentina entre Boca y Platense. #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/jTQI3omrWT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2026

Cómo llegaron Boca y Platense a la final

La definición tendrá frente a frente a dos equipos que atravesaron caminos diferentes para conseguir su lugar. Platense fue el primero en clasificarse, luego de eliminar a Atlético Tucumán en Salta. El encuentro terminó 1-1 durante los 90 minutos y el Calamar se impuso en la definición por penales, para alcanzar por primera vez la final de la competencia.

Boca, por su parte, selló el pasaje con una contundente victoria por 3-0 frente a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. De esa manera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a su cuarta definición de Copa Argentina desde el regreso del torneo en 2011.

El Xeneize ganó las tres finales que disputó hasta el momento: en 2012, 2015 y 2020. Ahora buscará mantener esa efectividad y sumar un nuevo título, mientras que Platense intentará conseguir una de las conquistas más importantes de su historia.

Un título y un lugar en la Libertadores

La final no solamente entregará el trofeo de la Copa Argentina. El campeón también obtendrá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, un premio deportivo de enorme importancia para ambos clubes.

Con la fecha del 2 de diciembre establecida y los dos protagonistas confirmados, ahora todas las miradas están puestas en la elección del estadio. Rosario aparece en la primera línea de candidatos y el Gigante de Arroyito podría ser el escenario de una definición que promete una importante convocatoria.