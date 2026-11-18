El exentrenador proyectó una fórmula con Verón y Di Carlo, mientras profundiza sus denuncias sobre arbitrajes y cuestiona la gestión del fútbol argentino.

Ricardo Caruso Lombardi aseguró que quiere postularse a la dirigencia de Almagro con un objetivo que trasciende al club: llegar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y disputar la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia . El exentrenador expuso su intención durante una conversación televisiva, en la que volvió a cuestionar la organización del fútbol local.

“A la gente de Almagro, ¿le puedo pedir que me dé el carnet de socio?”, planteó antes de anunciar: “Me voy a postular para la dirigencia de Almagro”. Luego explicó para qué buscaría ese cargo: “Para llegar a dirigente de fútbol argentino y enderezar esta mugre”. Caruso afirmó que podría resolver los problemas que denuncia en poco tiempo, aunque no explicó qué medidas adoptaría.

“Me voy a postular para dirigente de Almagro así llego a dirigente del futbol argentino y enderezar esta mugre. Verón iría de número uno, yo voy de dos y Di Carlo tesorero” - Caruso Lombardi https://t.co/1Ppboew37a

Al proyectar una eventual conducción de la AFA, propuso a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, como máxima autoridad. “Verón iría de número uno”, sostuvo. Para sí mismo reservó el segundo puesto y mencionó a Stefano Di Carlo, titular de River Plate, para la tesorería. De esta forma, agrupó a los dirigentes que se pronunciaron en público contra la actual conducción del fútbol argentino.

El enfrentamiento entre Caruso Lombardi y Chiqui Tapia

La propuesta aparece en medio de las reiteradas críticas de Caruso Lombardi a la gestión de Tapia. El exdirector técnico cuestiona los arbitrajes, el formato de los torneos y distintas decisiones institucionales. Hace algunos meses, denunció supuestos favoritismos y presiones sobre clubes y árbitros, sin presentar en esa conversación pruebas que permitieran corroborar esas acusaciones.

“Lamentablemente el fútbol argentino está totalmente podrido por culpa de esta gente”, declaró entonces. También sostuvo que los hinchas resultan perjudicados por decisiones arbitrales y señaló que determinados equipos protagonizan controversias recurrentes. Son señalamientos del exentrenador, no irregularidades acreditadas por esas declaraciones.

Las acusaciones también provocaron respuestas desde el entorno de la AFA. El 7 de noviembre, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, cuestionó públicamente al exentrenador y lo calificó de “oportunista”. Su intervención mostró que el cruce ya no se limitaba a los intercambios entre Caruso y Tapia.

Su disputa con Tapia también se trasladó a las redes sociales. Tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, Caruso publicó un video generado con inteligencia artificial en el que aparecía bailando junto al presidente de la AFA. “Estamos contentos que ganó Estudiantes”, escribió, en una chicana vinculada con el enfrentamiento entre Tapia y Verón.

Esa tensión tiene otros antecedentes. Verón expresó diferencias con la conducción de AFA por los modelos de inversión en los clubes y las competencias. Di Carlo, por su parte, cuestionó el funcionamiento de los campeonatos y River fue el único club que votó en contra de la reforma del torneo para 2027; Estudiantes respaldó públicamente esa posición.

El 16 de noviembre, Tapia defendió su gestión y respondió a las críticas de Di Carlo: “Para discutir la gestión, armá una lista y que te voten”. En ese escenario, Caruso planteó su intención de avanzar desde Almagro hacia la AFA. Sin embargo, su declaración todavía no constituye una postulación oficial ni supone un acuerdo político con Verón y Di Carlo.