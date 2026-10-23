Caruso Lombardi chicaneó a Chiqui Tapia con un insólito video tras la clasificación de Estudiantes

El exentrenador recurrió a la inteligencia artificial para celebrar el pase del Pincha y sumó otro capítulo a una fuerte interna dirigencial.

Ricardo Caruso Lombardi volvió a apuntar contra Claudio “Chiqui” Tapia , aunque esta vez eligió la ironía. El exentrenador publicó en su cuenta de Instagram un video generado con inteligencia artificial en el que aparece bailando junto al presidente de la AFA al ritmo de “Smalltown Boy” , de Bronski Beat , después de la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores .

La publicación estuvo acompañada por una frase breve: “Estamos contentos que ganó Estudiantes” . El mensaje no pasó inadvertido por el historial de críticas públicas de Caruso Lombardi hacia la conducción de Tapia y, especialmente, por el enfrentamiento que el titular de la AFA mantiene con Juan Sebastián Verón , presidente del Pincha .

Caruso se convirtió durante los últimos años en uno de los fuertes cuestionadores de la gestión de Tapia. El exdirector técnico apuntó en distintas oportunidades contra los arbitrajes, la organización de los torneos y diferentes decisiones institucionales de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese contexto, el montaje de ambos bailando juntos funcionó como una nueva chicana después de una de las noches más importantes para Estudiantes.

El conflicto entre Tapia y Verón

La relación entre Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón atraviesa desde hace tiempo un escenario de tensión. Una de las diferencias públicas entre ambos dirigentes estuvo vinculada con la discusión sobre los modelos de inversión privada en los clubes: el presidente de Estudiantes se mostró abierto a analizar esquemas mixtos, mientras que la conducción de la AFA mantiene su rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El enfrentamiento sumó otro capítulo durante la Supercopa Internacional disputada el 26 de septiembre. Estudiantes perdió 3-1 frente a Rosario Central en Santiago del Estero, en una final marcada por fuertes reclamos del conjunto platense contra el arbitraje. Después del encuentro hubo incidentes entre futbolistas y una premiación cargada de tensión.

Durante la ceremonia, Verón se alejó del sector principal cuando Tapia ingresó al campo de juego, mientras integrantes de Estudiantes reaccionaron con aplausos irónicos hacia los árbitros. Aquella escena expuso nuevamente la distancia entre la dirigencia del Pincha y el presidente de la AFA.

Estudiantes hizo historia en el Maracaná

La publicación de Caruso llegó después de la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alexander Medina igualó 0-0 con Flamengo en el Maracaná, mismo resultado que se había registrado en La Plata, y terminó imponiéndose 3-2 en la definición por penales.

Fernando Muslera fue la gran figura de la noche al detener tres remates y darle al Pincha el pasaje a su sexta final de Libertadores. Ahora enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde buscará conquistar por quinta vez el máximo torneo continental.

La importante suma millonaria que se aseguró Estudiantes tras clasificar a la final de Copa Libertadores.

Tapia también felicitó públicamente a Estudiantes después de la clasificación. En su mensaje destacó al plantel, al cuerpo técnico, “a su presidente” y a los hinchas, aunque evitó mencionar directamente a Verón, un detalle que volvió a alimentar las lecturas sobre la relación entre ambos.

En medio de ese clima, Caruso encontró otra forma de intervenir. El video creado con IA, la canción de Bronski Beat y el texto celebrando el triunfo del Pincha transformaron la clasificación continental en una nueva oportunidad para ironizar sobre una interna que desde hace meses excede lo estrictamente futbolístico.