Con el curso de agua crecido por las lluvias, el nene cayó al agua y su padre saltó detrás. En la búsqueda, encontraron el cuerpo de una tercera víctima.

El canal Cacique Guaymallén , en la localidad mendocina de Luján de Cuyo , fue escenario de una conmocionante tragedia múltiple durante la mañana de este miércoles. El dramático episodio comenzó alrededor de las 11 , cuando un niño de ocho años cayó al curso de agua a la altura de la intersección de las calles Pueyrredón y San Martín y fue arrastrado de inmediato por la fuerza de la corriente.

Al advertir lo sucedido, su padre se arrojó desesperadamente al cauce detrás de él para intentar rescatarlo, pero tampoco pudo hacer pie y ambos terminaron siendo succionados por el agua.

Horas más tarde, tras un intenso operativo desplegado a lo largo de la traza hídrica, los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo sin vida tanto del padre como del menor . En medio de ese mismo rastrillaje, los rescatistas encontraron además el cuerpo de un tercer hombre , sin ningún vínculo con la familia, que permanecía desaparecido desde la tarde del martes.

El primer cuerpo en ser localizado por los efectivos fue el del padre, quien fue encontrado unos 1.700 metros corriente abajo del punto donde habían caído, a la altura de Besares y San Martín, en la zona conocida como Carbometal.

Ante la ausencia de rastros del niño, las autoridades ampliaron rápidamente el radio de búsqueda hacia los departamentos vecinos de Godoy Cruz y Las Heras, dispusieron cortes de calles, desvíos vehiculares, un fuerte despliegue de fuerzas comunales y provinciales y solicitaron restringir la circulación de agua.

Dos horas de rastrillaje y un tercer hallazgo inesperado

Finalmente, cerca de las 13, el personal interviniente logró encontrar el cuerpo del pequeño a unas dos cuadras al norte, en inmediaciones de la calle Besares. Toda la labor de rescate estuvo severamente dificultada por el fuertísimo caudal de agua que recorría el canal como consecuencia de las lluvias registradas en la provincia. Según informó la prensa local, del despliegue participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, personal del Cuartel Central y equipos especializados en rescate acuático.

Durante las dos horas que demandó el intenso operativo, los rescatistas dieron también con el cadáver de un hombre de 34 años, identificado mediante las iniciales L.D.T., quien era intensamente buscado tras la denuncia policial radicada luego de que cayera al canal y fuera arrastrado por el agua durante la tarde del martes.

De acuerdo con fuentes policiales, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que este hombre se acercó a la baranda del cauce y cruzó hacia la orilla, aunque las grabaciones no permitieron confirmar si se arrojó voluntariamente o si cayó por accidente. Por ese motivo, los investigadores dispusieron la realización de una autopsia para verificar la causa exacta de su fallecimiento.