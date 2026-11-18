Se trata de la Escuela de Fútbol Dromos de Neuquén, que participó con tres categorías y se trajo copas a la provincia.

Detrás de una copa hay mucho más que una final ganada. Hay años de entrenamiento, viajes, aprendizajes y un camino compartido entre jugadores, profesores y familias. Esa historia tuvo un nuevo capítulo para Dromos , la escuela de fútbol de Neuquén que participó de la Aconcagua Cup , en Mendoza, con tres categorías y regresó con un título y varias experiencias para celebrar.

El gran resultado llegó de la mano de la Sub 17 , que se consagró campeona de la Copa de Oro después de una destacada actuación frente a equipos argentinos y chilenos. Para la institución, el logro tuvo un significado especial: varios de los integrantes de ese plantel forman parte de la escuela desde sus comienzos y comenzaron a jugar allí cuando tenían apenas cuatro años.

“Somos una escuela de fútbol que estamos desde 2015 y viajamos a Mendoza con tres categorías. Ganamos con la Sub 17 la Copa de Oro, es una categoría donde tenemos chicos que arrancaron a jugar con nosotros cuando iniciamos la escuelita. Tenemos chicos que se fueron y volvieron. Pudimos ser competitivos y lograr estos resultados”, contó Leonardo , coordinador de Dromos.

El nivel de los rivales también representó una exigencia importante para los neuquinos. Durante el torneo se midieron con instituciones de trayectoria, entre ellas Universidad Católica y Colo Colo, y lograron competir de igual a igual.

Más allá del resultado

Las otras dos categorías también tuvieron su recorrido en Mendoza. La Sub 12 llegó a la final de la Copa de Plata, pero cayó en la definición por penales. La Sub 14, por su parte, no tuvo la posibilidad de disputar una copa y cerró su participación con una final amistosa.

Desde la escuela valoraron el desempeño de todos los chicos y remarcaron que el objetivo no se limita a conseguir resultados. En ese sentido, uno de los aspectos que distingue la propuesta de Dromos es que todos los jugadores que entrenan tienen la posibilidad de participar en las competencias.

“Todos los chicos juegan las competencias de las que participamos. Todos los que entrenan juegan en los torneos, no hay selección de jugadores”, explicó Leonardo.

Dromos trabaja con futbolistas de entre 4 y 17 años y sostiene una propuesta en la que la competencia convive con la formación. El título de la Sub 17 representa una recompensa para un grupo que creció junto a la institución, pero también un reconocimiento al trabajo cotidiano de profesores y familias.

La experiencia en Mendoza dejó una copa, una final perdida por penales y muchos partidos para recordar. Pero, sobre todo, reforzó el camino que la escuela neuquina eligió desde 2015: formar jugadores, transmitir valores y seguir creciendo sin perder de vista el proceso.