Insólito: Jamal Musiala jugó de nuevo y se volvió a desmayar

Fue en otro amistoso de pretemporada del Bayern Munich . Es la segunda vez que le pasa en tres días.

Jamal Musiala volvió a protagonizar una preocupante escena durante un partido d el Bayern Múnich . El mediocampista alemán ingresó desde el banco ante Heidenheim y, apenas cuatro minutos después, cayó al césped sin mantener contacto con ningún rival , en un episodio similar al que había sufrido apenas 72 horas antes frente a Leipzig.

El futbolista de 23 años entró a los 61 minutos en reemplazo de Arijon Ibrahimovic, pero su participación duró poco. Cuando transcurrían los 65, quedó tendido cerca de la mitad del campo rival y rápidamente sus compañeros se acercaron para asistirlo.

Jonathan Tah y Harry Kane fueron algunos de los primeros en llegar . Ambos ayudaron a sostener a Musiala y posteriormente lo recostaron sobre el césped, mientras ingresaban los médicos del Bayern y un profesional de emergencias. El resto de los jugadores formó un círculo alrededor del futbolista para preservar la intimidad del momento.

Según informó el diario alemán Bild, Musiala parecía aturdido y necesitó ayuda para ponerse de pie. Finalmente, fue reemplazado a los 69 minutos por Cassiano Kiala. Aunque inicialmente se dirigió hacia el banco de suplentes, luego cambió de dirección y trotó hacia el vestuario acompañado por dos integrantes del cuerpo técnico.

Desde las tribunas, los hinchas comenzaron a cantar su nombre mientras el jugador abandonaba el campo.

Un nuevo episodio después de lo ocurrido ante Leipzig

La situación genera especial preocupación porque Musiala había sufrido un desmayo el sábado pasado, durante otro amistoso de pretemporada ante Leipzig. En aquella oportunidad, el alemán incluso había marcado un gol antes de desplomarse, nuevamente sin que existiera contacto con un adversario.

Después de aquel episodio, el futbolista no participó de la presentación del plantel del Bayern Múnich el lunes y realizó una práctica individual. Sin embargo, posteriormente viajó junto al resto del equipo para disputar el encuentro frente a Heidenheim.

El director deportivo del club, Max Eberl, había intentado llevar tranquilidad durante el último fin de semana. En diálogo con Sport1, había asegurado que “lo más importante es que está bien” y sostuvo que no había “nada más que decir” al respecto.

Sin embargo, el nuevo episodio volvió a instalar la preocupación. Hasta el momento, el Bayern Múnich no publicó un parte médico oficial para explicar qué ocurrió con el jugador.

Eberl volvió a referirse al tema después del partido y, según Bild, se limitó a señalar: “Jamal se pronunciará al respecto en breve”.

El antecedente de una grave lesión

La preocupación alrededor de Musiala también está relacionada con su historial reciente. En julio de 2025, durante el Mundial de Clubes, el futbolista sufrió una fractura de peroné en el tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y recién pudo regresar a comienzos de 2026.

Ahora, después de dos episodios de descompensación en pocos días, se espera que el jugador sea sometido a estudios médicos exhaustivos antes de volver a disputar un encuentro oficial. Por el momento, no existe confirmación sobre la causa de las caídas ni sobre cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynad maçta da baygnlk geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

¿Llegará Musiala a los próximos partidos?

El Bayern tiene por delante un calendario exigente y la presencia de su figura es, a esta altura, una incógnita. El próximo sábado disputará la Supercopa de Alemania ante Borussia Dortmund, mientras que el viernes 28 comenzará su camino en la Bundesliga como local frente a Stuttgart.

Además, el miércoles 2 de septiembre tendrá su estreno en la Copa de Alemania contra Osnabrück.

La prioridad, sin embargo, será determinar qué ocurrió con Musiala. Antes de pensar en su regreso a las canchas, el Bayern deberá esperar los resultados de los estudios para descartar cualquier problema de salud.