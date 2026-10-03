Lautaro Martínez convirtió ante Burkina Faso y consiguió un récord en la Selección Argentina

El delantero marcó ante Burkina Faso, llegó a 42 tantos con la Albiceleste y quedó a 12 de Gabriel Batistuta.

Lautaro Martínez se convirtió en el 3er máximo goleador en la historia de la Selección Argentina.

Lautaro Martínez volvió a convertir con la camiseta argentina y alcanzó una marca histórica. El delantero abrió el marcador frente a Burkina Faso en el Monumental y llegó a los 42 goles con la Selección Argentina , cantidad que le permitió igualar a Sergio “Kun” Agüero como el tercer máximo artillero de todos los tiempos.

El tanto llegó apenas a los tres minutos del encuentro. Después de una dura infracción sobre Agustín Giay , el árbitro sancionó penal y Lautaro se hizo cargo de la ejecución. Su remate fue contenido inicialmente por el arquero, pero el delantero tomó el rebote y no perdonó para establecer el 1-0 .

El gol tuvo además un valor estadístico especial. El atacante alcanzó a Agüero en el tercer escalón de la tabla histórica y quedó únicamente por detrás de Lionel Messi , líder absoluto con 125 conquistas, y de Gabriel Batistuta , que ocupa el segundo puesto con 54.

Para Lautaro, además, la cifra tiene una particularidad: sus 42 goles llegaron durante el ciclo de Lionel Scaloni. Un tanto más le permitirá superar al Kun y quedar en soledad como el tercer goleador histórico de la Albiceleste.

Una marca construida durante ocho años en la Selección Argentina

El primer gol de Lautaro Martínez con la camiseta nacional había llegado el 11 de octubre de 2018, durante el amistoso que Argentina ganó 4-0 frente a Irak. Casi ocho años después, el delantero alcanzó una cifra que lo coloca definitivamente entre los grandes goleadores de la historia del seleccionado.

Su presente también mantiene continuidad. En el encuentro anterior, ante Bolivia, había sido el encargado de abrir el marcador en otra goleada argentina. Esta vez volvió a aparecer rápidamente para encaminar el partido frente al conjunto africano.

La diferencia aumentó pocos minutos después. Bebel Chec Doumbia convirtió en contra y estableció el 2-0, mientras que Gianluca Prestianni marcó el tercero. Más tarde, Nico Paz anotó el cuarto y Julián Álvarez llevó el resultado hasta el 5-0.

La jornada en el Monumental tuvo así otro capítulo importante para el atacante, que continúa acercándose a las principales referencias ofensivas de la historia argentina.

El próximo objetivo estadístico aparece claramente marcado. Lautaro quedó a 12 tantos de Batistuta, mientras que Messi permanece ampliamente en la cima con 125. Según el calendario informado, el capitán tendrá además su despedida con la camiseta argentina en el mismo estadio ante Benín, el martes 6 de octubre.

Además, el registro confirma la continuidad de Lautaro Martínez como una de las principales referencias ofensivas del ciclo de Lionel Scaloni. Desde su primer tanto en 2018, el delantero fue ganando peso dentro del equipo y ahora alcanzó una cifra que lo coloca definitivamente entre los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina.

Mientras Argentina continúa atravesando una etapa de renovación, Martínez mantiene su lugar entre las principales figuras del equipo. Su capacidad goleadora volvió a aparecer frente a Burkina Faso y esta vez tuvo una recompensa extra: ingresar en el podio histórico junto a uno de los delanteros más importantes que tuvo la Selección.