La histórica marca trabaja en una tercera equipación para la Scaloneta, que recupera un diseño de hace cinco décadas.

La Selección Argentina podría sumar una nueva camiseta alternativa durante 2027 . Según informó el sitio especializado Footy Headlines, Adidas trabaja en una tercera equipación para el equipo de Lionel Scaloni, con un diseño inspirado en el Mundial de 1978 , la primera Copa del Mundo conquistada por el fútbol argentino. El lanzamiento estaría previsto para mediados del próximo año.

La filtración anticipa una indumentaria con predominio del blanco, un color que remite a los primeros modelos utilizados por el seleccionado nacional. Uno de los detalles distintivos sería la presencia del histórico logotipo Trefoil de Adidas , en azul marino, en lugar del emblema habitual de la marca alemana. La propuesta buscaría recuperar una estética vinculada con otra época.

El escudo también tendría un tratamiento especial. De acuerdo con la información difundida, la camiseta incorporaría el emblema histórico que identificaba a la Argentina durante el certamen disputado como local en 1978. Estaría acompañado por tres estrellas en tonalidades similares, en alusión a los títulos obtenidos en ese torneo, México 1986 y Qatar 2022.

La casaca estaría acompañada por las tres estrellas.

La iniciativa representa una particularidad dentro de la relación entre Adidas y la Selección, ya que el conjunto nacional no suele contar con una tercera equipación oficial. La marca alemana presentó modelos de ese tipo en dos oportunidades anteriores: en 1997 y en 2004. Ambos diseños tuvieron características propias y se diferenciaron de las camisetas titulares y suplentes tradicionales.

La versión de 1997 se destacó por sus grandes franjas en las mangas, mientras que la de 2004 apostó por una combinación más sobria de blanco y azul marino. La posible indumentaria de 2027 se sumaría a esa lista reducida de lanzamientos especiales, con una referencia directa a uno de los momentos más recordados de la historia del seleccionado.

Cuándo saldría a la venta la nueva camiseta de la Selección Argentina

Por ahora, la información difundida corresponde a una filtración y no a un anuncio oficial de Adidas ni de la Asociación del Fútbol Argentino. Tampoco se conoce el diseño completo, los detalles definitivos de su confección o el precio que tendría en el mercado. Por eso, las características mencionadas podrían modificarse antes de una eventual presentación.

La fecha estimada para su lanzamiento sería a mediados de 2027, aunque todavía no se comunicó un día concreto. Si se confirma, la camiseta funcionará como un homenaje a la primera consagración mundial y permitirá recuperar elementos visuales de aquella época. La propuesta también conectará tres generaciones de campeones a través de las estrellas que representan los títulos de 1978, 1986 y 2022.