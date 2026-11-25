El equipo de Diego Placente igualó 3-3 ante Dinamarca después de estar dos goles abajo y consiguió la clasificación a los 16avos de final de Qatar 2026.

La Selección argentina Sub 17 consiguió una clasificación sufrida en el Mundial de Qatar 2026. En un partido cambiante, con decisiones arbitrales que generaron reclamos y una remontada espectacular, el equipo dirigido por Diego Placente empató 3-3 frente a Dinamarca y avanzó a los 16avos de final.

La Albiceleste estuvo contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. Perdía 2-0, reaccionó con tres goles en apenas diez minutos y llegó a ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y terminó rescatando un empate que le permitió continuar en competencia.

El primer tiempo tuvo una acción que despertó la polémica. A los 36 minutos, el árbitro sancionó penal por un agarrón de Thiago Pérez dentro del área. El cuerpo técnico argentino pidió la revisión del VAR, pero el juez mantuvo su decisión y Noah Madsen convirtió desde los doce pasos para establecer el 1-0.

Argentina sintió el golpe y, cuando se acercaba el descanso, recibió otro. Un remate de Kerim Sejdic se desvió en Ekene Chukwuani y descolocó al arquero Valentín Reigía. Así, Dinamarca se fue al entretiempo con una ventaja de dos goles y la Selección quedaba comprometida en sus posibilidades de clasificación.

Tres goles en diez minutos para dar vuelta la historia

Placente movió el banco en el inicio del complemento y la reacción no tardó en llegar. A los 13 minutos, Giovanni Baroni apareció dentro del área para conectar un centro atrás de Simón Escobar y marcar el descuento.

La igualdad llegó apenas cuatro minutos después. Juan Cruz Policella recibió, combinó con Alan Alcaraz y, tras una buena acción individual, sacó un remate cruzado para poner el 2-2.

La remontada se completó a los 23 minutos. Alan Alcaraz recibió una asistencia de taco de Mateo Sánchez y sacó un potente disparo desde afuera del área que terminó en el ángulo. En apenas diez minutos, Argentina había pasado de estar dos goles abajo a ganar 3-2.

Sin embargo, Dinamarca no se dio por vencida. A los 33 minutos del segundo tiempo, Omran Khatar apareció dentro del área y definió para establecer el 3-3 definitivo. El empate volvió a modificar el panorama y obligó a los juveniles argentinos a sostener el resultado hasta el final.

Argentina sigue en carrera en el Mundial

El resultado también estuvo condicionado por lo que sucedía en simultáneo en el otro partido del grupo. Australia y Mozambique empataron 2-2, un marcador que terminó favoreciendo a la Selección y le permitió asegurar el segundo puesto del Grupo C, con cuatro puntos.

Australia terminó como líder con cinco unidades, mientras que Argentina quedó por encima de Mozambique por el criterio de desempate, luego de haberlo vencido 2-1 en el enfrentamiento entre ambos.

De esta manera, el equipo de Placente consiguió el pasaje a los 16avos de final después de una fase de grupos que había comenzado con una derrota 2-0 ante Australia, continuó con el triunfo 2-1 frente a Mozambique y terminó con el vibrante empate ante Dinamarca.

La Selección pasó de estar cerca de la eliminación a protagonizar una remontada que quedará entre los momentos más intensos de su recorrido en Qatar. Ahora deberá enfocarse en la próxima instancia, con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial.