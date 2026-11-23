El entrenador de la Sub-17, Diego Placente, confirmó que están atrás de una figura del elenco madrileño que España todavía no puede seducir. Cuál es el lazo con Argentina.

Diego Placente fue contundente mientras dirige a la Selección sub-19 en el Mundial: quiere seducir a una joya nacida en España pero que también tiene nacionalidad argentina. Un "nuevo caso Nico P a z" que ilusiona al país . El intento está hecho sobre un jugador que es una joya pretendida por el seleccionado español.

“Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que pudiera venir en esta Fecha FIFA para que también pudiera entrenar… Creo que a los que juegan en Europa o nacen en Europa el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa que no tienen… Cuando están afuera juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo”, dijo. Con esas palabras dejó en claro que el interés por un europibe es real.

De esta manera, el entrenador puso aún más en alerta a la Selección de españa debido a la puja por un jugador que tiene un futuro prometedor. En su relato con el diario Marca, contó: “Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando… Exacto, Nico Paz o el mismo Marcipar, a quien por ahí a los 16 años le costó mucho el Sudamericano. Tenía mucho juego y por ahí le faltaba algo más de agresividad. Creo que en este tiempo creció tanto en España como con nosotros, y fue una lástima que se lesionara”.

Quién es el joven europibe que quiere Argentina

Se trata de Carlos Díez, un mediocampista capitán en su categoría en el Real Madrid C. El entrenador de la albiceleste, mencionado anteriormente, realizó un intento para que sea parte del plantel en amistosos que disputó durante noviembre. Ante ese llamado, el club español pidió que se quede allí.

Es mediocampista y tiene gol: anotó 21 tantos en la temporada pasada con el Juvenil A de Álvaro López, espacio en el que levantó cuatro títulos. Su dorsal preferido es el 10.

Nació en Madrid pero hay un dato que da esperanza a Placente y al seleccionado: su madre es argentina, por lo que tiene doble nacionalidad. Con las condiciones dadas, y un futuro futbolístico prometedor, el seleccionado lo tiene como un proyecto a futuro.

Un caso similar al de Nico Paz, jugador que nació en Tenerife, creció en las inferiores del Merengue y ahora viste la camiseta albiceleste, siendo el máximo candidato a ser "el heredero de Messi".