Independiente y Biguá recibieron a Vélez y Boca en días consecutivos, con gran marco de público y altísimo nivel de juego.

Neuquén volvió a demostrar su pasión por el básquet femenino . Durante el fin de semana, El Nido y La Caldera se vistieron de fiesta para recibir cuatro partidos de la Liga Nacional Femenina , en una doble jornada que convocó a un gran marco de público y representó un acontecimiento histórico para el deporte regional.

Con Independiente de Neuquén , Biguá , Boca Juniors y Vélez como protagonistas, la capital neuquina fue escenario de una intensa programación entre sábado y domingo. Hubo victorias locales, una revancha esperada y un cierre de alto nivel, con el cruce entre el Rojo y las Xeneizes como principal atractivo.

La programación comenzó el sábado con una alegría para el público neuquino en La Caldera . Independiente se hizo fuerte en su cancha y superó con autoridad a Vélez Sarsfield por 79 a 62 . El equipo dirigido por Gabriel Del Égido tuvo como principal figura a Jacqueline Soto , autora de 21 puntos y 11 rebotes, en una actuación que le permitió al Rojo ratificar su buen momento en la competencia.

En paralelo, Boca comenzó su paso por Neuquén con una sólida presentación frente a El Biguá. Las Xeneizes se impusieron por 80 a 51 en El Nido, con Candela Gentinetta como máxima anotadora, con 16 puntos y 14 rebotes. Del lado local, Sofía Wolf aportó 18 unidades.

El plato fuerte llegó el domingo en La Caldera. Con más de 700 personas en las tribunas, Independiente recibió a Boca en un duelo que tenía un condimento especial: el Rojo había conseguido una importante victoria en La Bombonerita tres semanas atrás y buscaba repetir la historia ante uno de los candidatos al título.

Sin embargo, esta vez la historia fue diferente. Boca se tomó revancha y ganó por 86 a 68, en un partido que dominó desde el comienzo. El conjunto visitante construyó una amplia diferencia en la primera mitad y llegó a sacar 28 puntos de ventaja. Aunque Independiente reaccionó en el último cuarto, no le alcanzó para cambiar el resultado.

La gran figura fue Luciana Delabarba, quien terminó con 24 puntos y encabezó la ofensiva visitante. Además del desquite deportivo, el triunfo tuvo un premio importante para Boca: recuperó el liderazgo de la Conferencia Sur, con un registro de ocho victorias y dos derrotas.

La actividad neuquina se cerró nuevamente en El Nido, donde El Biguá consiguió su segundo triunfo en la competencia al derrotar a Vélez por un ajustado 70 a 68. Las dirigidas por Javier Ielmini tuvieron que trabajar hasta el final para quedarse con una victoria muy festejada. Amparo Arévalo, con 14 puntos, fue una de las destacadas del conjunto local, mientras que Sofía Wolf tuvo participación decisiva en el cierre.

De esta manera, Neuquén cerró un fin de semana inolvidable para el básquet femenino. Cuatro partidos de la máxima categoría nacional, dos estadios colmados de entusiasmo y equipos de primer nivel le dieron a la ciudad una vidriera deportiva de enorme importancia.

Para Independiente y Biguá, además, fue la posibilidad de jugar ante su gente y mostrar el crecimiento del básquet femenino regional. Una postal que va más allá de los resultados y que confirma que Neuquén también tiene un lugar protagonista en el mapa nacional de esta disciplina.