Sebastián Villa volvió a ser el jugador determinante que esperaba Boca , aquel que lo destacó en su primer paso por el club como también en su renacer en Independiente Rivadavia de Mendoza. Fue clave, con determinación, habilidad y destellos de velocidad que se hicieron incontrolable para los rivales al punto tal que el entrenador de Atlético Mineiro decidió reemplazar en el entretiempo al lateral derecho Natanael, quien lo marcaba, debido a que no lo podía controlar. De él llegó el segundo tanto que llevó tranquilidad en el marcador.

Ya aterrizados en el territorio nacional después de un logro histórico para la institución , el delantero colombiano fue contundente con sus palabras para Juan Román Riquelme, una figura importante para él. En diálogo con Radio La Red, el delantero fue contundente con su definición sobre el presidente del club.

“Estaba hablando con él. Es mi papá, es mi papá. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él y gracias a Dios que le pudimos dar un título internacional a Boca Juniors después de 18 años”, declaró el delantero, demostrando todo su cariño para el máximo dirigente de la institución.

Sebastián Villa, luego de la consagración en la Copa Sudamericana, habló en exclusiva con @Eze_sosa en Radio La Red y expresó: "Riquelme es mi papá. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él"



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Tuvo revancha: Merentiel marcó el 2-0 tras una gran jugada de Villa y festejó descontrolado

Tras un primer tiempo con varias fallas, Miguel Ángel Merentiel tuvo su revancha al inicio del complemento en la final de la Copa Sudamericana. La Bestia marcó el 2-0 para Boca ante Atlético Mineiro, logrando un resultado que merecía en el trascurso del encuentro.

Sebastián Villa fue nuevamente la clave para el Xeneize: volvió a ganar en el mano a mano por el sector izquierdo y llegó hasta el fondo para ponerle un centro preciso al uruguayo, que la empujó para ampliar la ventaja.

GRAN JUGADA DE VILLA Y MIGUEL MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA EN LA FINAL. pic.twitter.com/YkcgKGKbzj https://t.co/YxtsszFELV — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 21, 2026

En el festejo, Merentiel mezcló diferentes emociones, desde lágrimas por la frustración de las situaciones que había errado en la primera mitad, hasta un grito de locura y un beso al escudo de Boca.

Boca se consagró campeón y le puso fin a una sequía internacional de 18 años

Boca venció con muchísima autoridad por 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil y se quedó con el título en la Copa Sudamericana, para cortar con la sequía de 18 años sin consagraciones a nivel internacional. Los goles del “Xeneize” los hicieron el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero Miguel Merentiel, uno en cada tiempo.

Cuando el encuentro llegó al cuarto de hora, el “Xeneize” se puso en ventaja gracias a un potente remate de Ascacíbar, luego de que la pelota le quedara picando dentro del área tras una serie de rebotes. Solo unos pocos minutos antes, al jugador surgido de Estudiantes de La Plata le anularon un gol por estar en posición adelantada.

Boca tuvo varias oportunidades para ampliar su ventaja en el marcador antes de que finalizara la primera mitad, pero le faltó efectividad en los últimos metros.

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena comenzaron a liquidar el encuentro apenas iniciado el complemento, debido a que a los tres minutos del mismo el colombiano Sebastián Villa se escapó con una gran jugada individual y le tiró un buscapié muy preciso a Merentiel, que anotó el 2-0 al definir solo en el área chica. A partir de allí, Boca se replegó en defensa y Atlético Mineiro comenzó a tener varias aproximaciones, pero con muy poca claridad.

De esta manera, el “Xeneize” se quedó con el triunfo que le permitió convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la había ganado en 2004 y 2005) y además cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La última vez que había ganado un torneo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.