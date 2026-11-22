El Gallo aplastó 4-0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en la semifinal de ida de la zona Patagonia y quedó muy cerca de la definición.

Hay equipos que atraviesan buenos momentos y otros que construyen una época. Alianza de Cutral Co parece estar transitando ese segundo camino. El Gallo volvió a dar una muestra de su poderío , goleó 4-0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones y quedó con un pie en la final de la Región Patagonia del Torneo Regional Amateur. Pero detrás de semejante resultado hay mucho más que una buena tarde de fútbol: hay un proyecto, una identidad y una ciudad que vuelve a soñar en grande.

En Cutral Co, la ilusión se alimenta con resultados. El equipo conducido por Jorge Lencina viene de conquistar los últimos torneos de Lifune, recuperó el lugar de privilegio entre los clubes neuquinos y volvió a convertirse en el máximo ganador de la historia de la liga.

Ahora trasladó ese protagonismo al escenario federal y ya puede presumir de ser el mejor representante de la región en el actual Regional Amateur.

La goleada del domingo fue otra demostración de autoridad. Alianza salió decidido a marcar diferencias y prácticamente resolvió la historia durante el primer tiempo. Agustín Ríos, desde el punto del penal, abrió el camino. Después apareció Alejandro Díaz, que tuvo una tarde brillante y convirtió por duplicado, mientras que Laureano Doello completó el 4-0 para desatar el festejo en suelo cutralquense.

La diferencia pudo haber sido incluso mayor, pero el resultado ya representa un respaldo enorme para viajar a Carmen de Patagones y afrontar la revancha con una ventaja considerable.

Un pueblo detrás del sueño del Gallo

El presente deportivo tiene un impacto que va mucho más allá de los once futbolistas que salen a la cancha. Alianza representa una parte importante de la identidad de Cutral Co y cada avance en el Regional vuelve a movilizar a sus hinchas, que acompañan con entusiasmo la posibilidad de ver al club llegar a una instancia histórica.

La gente se ilusiona porque encuentra motivos concretos para hacerlo. Los títulos recientes en Lifune, el regreso al primer plano provincial y ahora esta campaña federal alimentan un sentimiento que crece partido a partido.

Lencina logró conformar un equipo competitivo, contundente y con ambición. El entrenador sabe que todavía queda camino por recorrer, pero sus dirigidos están respondiendo en los momentos decisivos y demostraron que pueden competir ante rivales de distintos puntos de la Patagonia.

A un paso de otra página histórica

La otra semifinal regional tuvo como protagonista a Escorpión FC, que consiguió una victoria importante por 2-1 frente a la CAI en Comodoro Rivadavia, con goles de Juan Manuel Vila y Carlos Vera. José Chacón descontó para los locales. La revancha se jugará en Río Gallegos.

Mientras tanto, Alianza mira hacia adelante. Primero deberá completar el trabajo frente a Jorge Newbery y después buscará meterse en la definición patagónica.

El Gallo ya recuperó su corona en Lifune, volvió a ser el más ganador y se ganó un lugar entre los protagonistas del fútbol federal. Cutral Co tiene razones para ilusionarse: su equipo no solamente gana, también quiere seguir haciendo historia.