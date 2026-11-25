El peleador argentino Kevin Vallejos salió al cruce de las polémicas declaraciones de su último rival, el estadounidense y ex campeón mundial Aljamain Sterling , quien cuestionó la decisión de los jueces en su combate de peso pluma en Qatar y dejó instalada la duda sobre si el marplatense había utilizado vaselina en su cuerpo para evitar ser derribado en el octágono de la UFC .

La controversia se desató luego de que el Chino se impusiera por decisión unánime (con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28) en el ABHA Arena de Doha, un resultado que Sterling calificó públicamente como un “robo” y que atribuyó, en parte, a que los jueces se dejaron influenciar por los gritos del rincón argentino. Además, el excampeón norteamericano manifestó su asombro por la facilidad con la que Vallejos escapaba de sus agarres en la lona, alimentando rumores en las redes sociales sobre un supuesto uso ilegal de sustancias deslizantes, algo que el propio estadounidense luego intentó minimizar aclarando que no estaba afirmando eso.

Lejos de dejar pasar los cuestionamientos que empañaban la victoria más importante de su carrera, el bonaerense de 24 años respondió con contundencia y apuntó directamente contra la actitud deportiva del norteamericano. “Lo escuché y la verdad que me parece una falta de respeto. Le tenía muchísimo respeto a él, pero sinceramente no sabe ni siquiera perder. Tiene 37 años, muchísima experiencia, pero ni siquiera sabe perder”, disparó Vallejos en el programa The Ariel Helwani Show, el mismo en el que previamente había hablado su rival.

El argentino, que ostenta un imponente récord profesional de 18 triunfos y apenas una derrota (en peleas de UFC se encuentra invicto), remarcó que su capacidad para neutralizar el juego de lucha de Sterling fue fruto de una preparación exhaustiva y no de ventajas antideportivas. “Ya está, la pelea ya se hizo, le defendí los derribos, le duela o no le duela. Defendí todo su mejor arma. Entrené específicamente para eso”, sentenció.

La nueva respuesta del estadounidense

Asimismo, Kevin Vallejos explicó por qué los dichos sobre el presunto uso de vaselina le resultaron particularmente hirientes, recordando los estrictos controles de seguridad que rigen antes de subir al octágono: “Como persona no lo conozco, pero como atleta lo respetaba mucho, tiene una carrera muy larga. Que un excampeón venga ahora con este tipo de cosas la verdad que ofende mucho porque está despreciando todo mi entrenamiento y todo mi esfuerzo, diciendo que yo tengo vaselina, siendo que en los vestuarios tengo un policía al lado mío”.

Fue entonces que Aljamain Sterling volvió a pronunciarse, esta vez, desde sus redes sociales. “Para que conste. Nadie dijo que te untaste en vaselina. Puedes insinuar lo que quieras pensar que oíste, pero nadie dijo eso”, sentenció.

Este tenso cruce ocurre en el momento más brillante de la trayectoria del Chino. Con el triunfo en Medio Oriente, donde además conectó más golpes significativos que su adversario (37 contra 32), Vallejos estiró su invicto dentro de la UFC a cinco victorias consecutivas. Ese impacto inmediato en la jaula le permitió dar un salto gigante en la clasificación oficial: escaló hasta el puesto número 3 del ranking mundial de las 145 libras (65,7 kilogramos), metiéndose de lleno en la conversación grande de la división.

Con la polémica ya en el espejo retrovisor, el objetivo de Vallejos está puesto exclusivamente en la cima. Tras bajarse del octágono en Qatar, el argentino le envió un mensaje directo al actual monarca de la categoría, el australiano Alexander Volkanovski: “Quedo a las órdenes de Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145. Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”. El salto de siete lugares lo posiciona en un lugar preponderante para esa disputa por el cinturón.