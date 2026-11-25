La Gloria le puso condimento al encuentro frente al Millonario, que sería el próximo sábado en Alta Córdoba.

El estado del campo de juego del estadio Monumental Presidente Perón quedó en el centro de la escena antes del cruce entre Instituto y River . A pocos días de los cuartos de final del Torneo Clausura, las imágenes del césped deteriorado despertaron preocupación sobre las condiciones en las que se disputará el partido.

La cancha resultó afectada por el recital que María Becerra brindó el sábado 21 de noviembre . El montaje del escenario y las estructuras del espectáculo provocaron daños: se observaron baches, desniveles, zonas quemadas y partes del pasto desgastadas. La mitad del terreno, según se supo en las últimas horas, fue una de las áreas más comprometidas.

La situación ya había obligado a la Gloria a mudar su localía en los octavos de final. Como el Monumental de Alta Córdoba estaba ocupado por el evento musical, recibió a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes . Allí ganó 2 a 1 y avanzó, pero luego aceleró las tareas para recuperar su recinto.

En un primer momento, la posibilidad de volver a utilizar el Presidente Perón no estaba despejada. El césped alimentó versiones sobre un traslado al Kempes, alternativa que podía habilitar público visitante. Sin embargo, la dirigencia resolvió sostener la localía en Alta Córdoba y descartó esa mudanza, más allá de las críticas y los reclamos provenientes desde Núñez.

A través de su cuenta oficial de X, Instituto intentó llevar tranquilidad con una primera publicación: “Tranqui… Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final”. El mensaje estuvo acompañado por fotografías que mostraban los avances de las tareas y una evolución respecto de las postales difundidas anteriormente.

No es IA, pongan drones…



Llegamos perfecto pic.twitter.com/UNjWgYxRSw — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 25, 2026

Luego llegó la respuesta que terminó de instalar el tema en las redes sociales. “No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto”, escribió el club, en alusión a los cuestionamientos sobre la autenticidad de las imágenes y las posibilidades de recuperar el terreno a tiempo. El comentario combinó ironía y optimismo ante las críticas recibidas y generó debate en las redes.

Cuándo se jugaría Instituto-River, a falta de confirmación oficial

De todos modos, puertas adentro reconocen que la superficie difícilmente alcance condiciones ideales para el sábado. La expectativa es que llegue a un nivel cercano a los siete puntos sobre diez, una calificación que consideran suficiente para albergar el partido, aunque todavía lejos del estado que pretenden para una cancha en condiciones óptimas.

El encuentro se disputará en apenas tres días, y todo parece indicar que será desde las 22: la sede está confirmada y, de acuerdo con lo previsto, no habrá localidades destinadas a los simpatizantes visitantes.

El escenario cordobés representa, además, un respaldo deportivo para el anfitrión. Durante la fase regular disputó ocho partidos allí y consiguió siete triunfos y un empate. Su única presentación en el Kempes fue frente a Boca, con igualdad 2 a 2. Por eso, conservar la localía también resulta importante desde lo futbolístico.

La seguridad de #IACC le comunicó

a la seguridad de Córdoba que #Instituto - #River será el Sábado 28/11 a las 22:00 hs Estadio J D. Perón Alta Cba.



Se haría oficial en las próximas horas. pic.twitter.com/y7o90sEakN — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026

Mientras continúa el acondicionamiento, el equipo de Alta Córdoba intenta dejar atrás la polémica y enfocarse en el cruce eliminatorio. River buscará avanzar a la siguiente instancia, pero antes deberá jugar en un terreno que llegará exigido por los daños del recital. La respuesta sobre los drones generó repercusión; el sábado se verá cómo quedó realmente el campo.