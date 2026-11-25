Las entradas para el partido homenaje al Apache ya se pusieron en venta y los costos llamaron la atención en las redes. Además, hubo quejas por el funcionamiento de la plataforma.

La despedida de Carlos Tevez tiene fecha y también precios confirmados para quienes quieran acompañarlo en su último partido con el club xeneize. El homenaje se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera , bajo el nombre “Adiós Apache”. En ese contexto, la organización habilitó este miércoles la primera etapa de venta.

La comercialización se realiza exclusivamente por internet, a través del sitio apache.fantixtickets.com. El expendio fue dividido en dos instancias: una preventa destinada a clientes de BBVA y otra abierta al público general. Cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro tickets, límite que contempla todas las operaciones.

La preventa exclusiva comenzó hoy a las 12 del mediodía y se extenderá hasta mañana a las 23.59. Sin embargo, ese plazo puede acortarse si se agotan las 7.000 ubicaciones reservadas . El beneficio está limitado a tarjetas de crédito Mastercard emitidas por BBVA Argentina.

Durante esa primera fase, el pago debe efectuarse mediante MODO, utilizando una tarjeta habilitada. No se aceptan tarjetas de débito ni otros medios. La venta general comenzará el viernes 27 de noviembre a las 12, siempre que queden localidades disponibles después de la preventa.

Mira este GENIO la pagina que se mando para monitorear las entradas que aun quedan disponibles en FANTIX para la despedida de Tevez https://t.co/bKcDHMBrXQ pic.twitter.com/RhLbOkdGj4 — La Bombotuitera! (@LaBombotuitera) November 25, 2026

En la instancia abierta se podrá abonar con MODO o Mercado Pago, a través de tarjetas de crédito, débito o dinero en cuenta, según las opciones habilitadas. Además, seguirá vigente la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con Mastercard de BBVA a través de MODO, por el ticket y el cargo de servicio.

Las entradas para el homenaje parten desde los 130.000 pesos

Los valores varían de acuerdo con la ubicación elegida. Las entradas generales y las plateas altas cuestan desde 130.000 pesos; las plateas medias y las ubicaciones de las torres, desde 300.000. En tanto, las plateas bajas parten de 380.000 pesos, mientras que los palcos tienen un precio inicial de 1.023 dólares, según el sector.

Esos importes no incluyen los cargos por servicio, que se detallan antes de confirmar el pago. La disponibilidad de cada sector puede modificarse durante el proceso de compra, por lo que los valores publicados funcionan como precios de referencia. La plataforma muestra las alternativas vigentes al seleccionar la ubicación.

Una vez acreditada la operación, los tickets digitales se entregarán dentro de las 24 horas en la aplicación oficial ADIOS APACHE. Para acceder, el usuario deberá ingresar con el mismo correo electrónico utilizado durante la compra. Cada cuenta puede mantener una sola sesión activa y gestionar allí las entradas.

El código QR permanecerá oculto hasta cinco horas antes del comienzo del espectáculo y se habilitará automáticamente. Para ingresar será obligatorio mostrar el ticket desde la aplicación: no se admitirán capturas, impresiones ni el correo de confirmación. Una vez descargado, el código podrá visualizarse sin conexión a internet.

También estará habilitada la transferencia de localidades a otra persona desde la app, hasta el inicio del encuentro y siempre que el ticket no haya sido utilizado. La operación requiere conexión y queda concretada cuando el destinatario la acepta; desde ese momento no puede revertirse. Las puertas abrirán tentativamente a las 16 en el barrio de La Boca.

De todas formas, en las últimas horas se produjeron múltiples reclamos de los fanáticos que intentaron conseguir boletos online: hubo quejas por el mal funcionamiento de la plataforma (llamada FANTIX) y otros advirtieron que tuvieron la posibilidad de adquirir los tickets una hora antes de la apertura del sitio.

podemos hablar de la página de mierda de la despedida de tevez? ni a la fila te deja entrar. de milagro pude, seleccioné, me mandó a ingresar para pagar y me tiró a la fila de nuevo!!!!!!! pic.twitter.com/pJPMA1s51Q — solcita (@MissIntensity_) November 25, 2026

Cuáles son las figuras que estarán en la despedida

Entre las figuras que ya confirmaron su presencia se destacan varios nombres de peso del fútbol argentino e internacional. Martín Palermo, Sergio Agüero, Leandro Paredes y Rolando Schiavi serán parte del homenaje, junto con el arquero italiano Gianluigi Buffon y el exdefensor inglés Rio Ferdinand, quienes se sumarán a la despedida del Apache en La Bombonera. Las dos leyendas que se esperan con expectativa son, claro, Lionel Messi y Juan Román Riquelme.