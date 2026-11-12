La leyenda, y campeón del mundo, que confirmó su presencia en la despedida de Carlos Tévez.

Carlos Tévez sigue sumando figuras de primer nivel para su partido despedida en La Bombonera a jugarse el mes próximo. Ahora, una de las últimas confirmaciones es la del histórico arquero italiano, Gianluigi Buffon , con quien compartió equipo durante dos temporadas en Juventus, entre 2013 y 2015.

Recordemos que ambos llegaron juntos a la final de la UEFA Champions League 2015 frente a Barcelona. En aquel equipo, el italiano era el capitán y Carlitos llevaba la camiseta número 10. Incluso, en aquella etapa, el ex arquero había elogiado al argentino con una frase contundente: “Cuando él rinde, todo el equipo rinde”.

Por su parte, Gianluigi fue profesional desde 1995 hasta 2023 cuándo se retiró de la actividad a los 45 años de edad. Defendió los colores del Parma (donde debutó y se retiró), de la Juventus (en dos etapas, la camiseta que más partidos vistió) y el PSG de Francia. Además de haber sido campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006, con la Juventus ganó 9 ligas italianas y con el PSG una liga francesa. También, fue elegido un total de 8 veces como el mejor arquero del mundo.

El encuentro homenaje al ídolo de Boca se disputará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera. Entre los invitados confirmados también aparecen Sergio Agüero y Martín Palermo, mientras que el propio Tevez anticipó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes.

Los futbolistas confirmados para el adiós en la Bombonera

La despedida de Carlos Tevez empieza a tomar forma y promete convertirse en un encuentro especial para los hinchas de Boca y los amantes del fútbol. El domingo 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario del último partido del Apache, que reunirá a excompañeros, figuras internacionales y referentes de distintas etapas de su carrera. Entre los nombres más destacados aparecen Lionel Messi y Juan Román Riquelme, dos presencias que el propio Tevez confirmó durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, quien también estará en el homenaje. La posibilidad de reunir a Messi con Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los grandes objetivos del exdelantero, aunque el portugués todavía no confirmó su participación.

La lista de futbolistas que ya dieron el visto bueno incluye a varios referentes del mundo Boca. Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna volverán a pisar el césped de la Bombonera para compartir la jornada con el Apache. También estarán presentes excompañeros de la Selección argentina, como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta. La convocatoria busca reunir a futbolistas que compartieron distintas etapas con Tevez y que fueron parte de su recorrido tanto en el seleccionado como en el fútbol europeo.

En el plano internacional, ya confirmaron su presencia el italiano Gianluigi Buffon, el neerlandés Edwin van der Sar, el chileno Arturo Vidal y el francés Patrice Evra. A esa nómina se sumaron dos españoles que compartieron equipo con el Apache: Fernando Llorente, durante su etapa en Juventus, y David Silva, con quien coincidió en Manchester City.

La organización espera reunir alrededor de 60 figuras y todavía aguarda respuestas de otros nombres importantes, entre ellos Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Wayne Rooney, Guillermo Barros Schelotto, Ángel Di María, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín. También está pendiente la posible participación de Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió plantel en Manchester United entre 2007 y 2009.