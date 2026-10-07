La fuerte revelación de Carlos Tevez acerca de sus inicios en el fútbol.

En su nuevo rol como entrevistador, el histórico ex capitán de Los Pumas, Agustín Creevy , habló con Carlos Tevez y le preguntó cómo fue su infancia. Durante la charla, el Apache hizo una revelación sobre sus amigos y recordó los duros momentos que atravesó en el barrio. Además, el ex futbolista destacó la importancia que tuvo su entorno para mantenerlo alejado de los problemas en Fuerte Apache .

“Nunca me metí en líos y nunca me dejaron. Los pibes no me dejaron”, recordó el Apache al referirse al grupo de amigos con el que creció. Sin embargo, detrás de ese recuerdo también apareció una realidad dolorosa: “Casi todo el grupo de amigos con los que me he criado en el barrio, la mayoría están muertos”. También recordó la figura de su padre y el respeto que imponía dentro del barrio: “Mi viejo trabajaba mucho y era respetado”. “Antes, si se veía que era laburante y buen tipo, se respetaba muchísimo, no se metía la gente. Se cuidaba la gente en el barrio”, sostuvo.

“Si alguien era chorro y quería afanar, jugátela afuera, nada de ir a robar en el barrio”, recordó. Para el exfutbolista, esa realidad se modificó con el paso de los años. “Hoy los códigos cambiaron”, afirmó. Tevez también se refirió a la situación actual de los jóvenes en el barrio. “El tema de la droga era diferente. Hoy los pibes están perdidos”, expresó. “Cuando voy, los conozco. Cuando veo el pibe que está re loco, conocí al padre y al abuelo. Te duele. Es la realidad”, cerró.

Días atrás, Tevez confirmó que tendrá su partido despedida en La Bombonera. El Apache anunció la noticia a través de sus redes sociales, cinco años después de su retiro de Boca, en 2021. Si bien resta que se confirmen tanto la fecha como el horario, se sabe el escenario, y será en el estadio donde jugó la mayor parte de su carrera como profesional. Todo indica que será a fines de este año.

De qué se trata el nuevo proyecto de Carlos Tevez por fuera del fútbol

Carlos Tevez encontró fuera del fútbol una nueva pasión que también terminó convirtiéndose en un emprendimiento. El exdelantero presentó Apache 32 Padel, un complejo deportivo ubicado en Bella Vista, partido de San Miguel, y explicó cómo nació la iniciativa, qué lugar ocupa Bullpadel y cuál es el objetivo que pretende darle al espacio más allá de la actividad comercial.

El proyecto comenzó a tomar forma a partir del vínculo de Tevez con la marca española. En una entrevista con TN, realizada en el local de Bullpadel en Unicenter, el Apache contó que el acercamiento se produjo a través de un contacto en común y que desde allí empezaron a pensar en la apertura de academias en Argentina.

“Bullpadel me contactó por parte de un amigo que tenemos en común”, explicó. Luego resumió el crecimiento de la idea: “Empezamos a planear cómo abríamos las academias”. El exfutbolista agregó que está “muy contento” porque el plan que venían trabajando empezó finalmente a concretarse.

Tevez dejó en claro que Apache 32 no fue pensado únicamente como un lugar para alquilar canchas. Una parte central del proyecto apunta a la formación de jóvenes y a ofrecer herramientas que puedan servirles incluso si no consiguen convertirse en profesionales.