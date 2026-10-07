De qué se trata el nuevo proyecto de Carlos Tevez por fuera del fútbol

El exfutbolista explicó la alianza con Bullpadel, habló de su nueva pasión y remarcó el costado social de la iniciativa.

Carlos Tevez encontró fuera del fútbol una nueva pasión que también terminó convirtiéndose en un emprendimiento. El exdelantero presentó Apache 32 Padel , un complejo deportivo ubicado en Bella Vista , partido de San Miguel , y explicó cómo nació la iniciativa, qué lugar ocupa Bullpadel y cuál es el objetivo que pretende darle al espacio más allá de la actividad comercial.

El proyecto comenzó a tomar forma a partir del vínculo de Tevez con la marca española. En una entrevista con TN, realizada en el local de Bullpadel en Unicenter , el Apache contó que el acercamiento se produjo a través de un contacto en común y que desde allí empezaron a pensar en la apertura de academias en Argentina .

“Bullpadel me contactó por parte de un amigo que tenemos en común”, explicó. Luego resumió el crecimiento de la idea: “Empezamos a planear cómo abríamos las academias”. El exfutbolista agregó que está “muy contento” porque el plan que venían trabajando empezó finalmente a concretarse.

Una academia con un objetivo que va más allá del deporte

Tevez dejó en claro que Apache 32 no fue pensado únicamente como un lugar para alquilar canchas. Una parte central del proyecto apunta a la formación de jóvenes y a ofrecer herramientas que puedan servirles incluso si no consiguen convertirse en profesionales.

En aquella charla con TN explicó que la intención es formar jugadores para el alto rendimiento y acompañar la evolución de una disciplina que, según señaló, cambia año tras año. También reconoció que llega desde “otro palo totalmente diferente” y que busca involucrarse con respeto.

El costado social aparece como otro de los pilares. Durante el Buenos Aires Premier Padel P1, en diálogo con 24 Horas, Tevez sostuvo que la alianza con Bullpadel también apunta a “sacar chicos de la calle” y ofrecer becas dentro de los clubes. “Si podemos sacar aunque sea un chico de la calle, es muchísimo”, remarcó.

La propuesta contempla una red de academias. Además de la sede de Bella Vista, el plan incluye espacios en Avellaneda y en la zona de la Ruta 197. Bullpadel participa del desarrollo, aporta equipamiento y también diseñó palas personalizadas vinculadas al exjugador.

De la cancha de fútbol a otra competencia

El vínculo de Tevez con el pádel no es solamente empresarial. El exjugador comenzó a practicarlo con frecuencia y reconoció que rápidamente quedó atrapado por la competencia. En una entrevista con LA NACION contó que empezó a entrenarse con profesor varios días por semana y que después suele jugar con amigos. “Quiero aprender y aprender”, resumió sobre esa nueva rutina.

También explicó que el interés tiene un componente familiar. Carlos Tevez señaló que el pádel es una actividad que comparten en su casa y que los cinco integrantes de la familia disfrutan del deporte.

Apache 32 aparece así como una nueva faceta para Tevez después de su extensa carrera en el fútbol. El nombre combina su histórico apodo con el número que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria y ahora identifica un proyecto con el que pretende formar jugadores, generar espacios de aprendizaje y trasladar parte de su experiencia competitiva a una disciplina que se convirtió en una de sus nuevas pasiones.