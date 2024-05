La desafortunada frase de Tévez tras ganar en Copa Argentina por la que lo critican mal en Independiente

Independiente-Juventud.jpg

Luego de la victoria, el entrenador Tévez brindó una conferencia de prensa en el estadio que despertó asombro en el rojo por sus dichos. "Preocupado no.. si ganamos. Hay que ocuparse, no preocuparse. El equipo en el primer tiempo lo desgastó bien y en el segundo, cuando empezamos a mover el banco, con la actitud empezamos a abrir el partido y jugar como queremos. El segundo tiempo me gustó mucho, sabíamos que a ese ritmo no nos iban a seguir. Me voy contento porque los chicos han rendido bien".

Los silbidos también aparecieron en la noche de Copa Argentina

“Estamos todos comprometidos de sacar a Independiente adelante, se que este equipo puede dar mucho más. Después, prefiero que la gente se la agarre conmigo en su molestia y no con los futbolistas”, comentó en conferencia Carlitos. Sumado a esto, respaldó al futbolista Jonarhan Quiñonez quien es uno de los primeros apuntados por los hinchas a la hora de silbar: “Lo de Jhonny sabemos que lo silban desde el primer minuto, es alguien que está totalmente resistido y hay que seguir trabajando. No va a bajar los brazos y también tenemos que exigirle a Jhonny que dé un poco más”,

Las inhibiciones, el fantasma del que Independiente no se puede escapar

El Apache se tomó un tiempo en la conferencia de prensa para hablar de las repercusiones como impacta en el equipo las inhibiciones que sufre la institución: "Tengo que ser cauteloso con lo que declaro. Sabemos que este club te lleva a querer pelear los campeonatos, pero también sabemos la situación en la que estamos. Sería ingenuo de mi parte decir que vamos a pelear la Copa Argentina. Obvio que la vamos a pelear e Independiente tiene que pelearla. Pero no lo quiero decir porque aprendí que, si ponemos esa vara tan alta, el mazazo es grande”, sostuvo.

Independiente.jpg Carlos Tevez a la espera de refuerzos en Independiente

Y agregó: “Todas las semanas se habla de una inhibición, de plata y, cuando querés salir, te tiran todo el tiempo abajo. Es difícil abstraernos de ese problema que tiene Independiente. Entonces, el objetivo que nos pusimos como grupo es pelearles a todos de igual a igual. Si nos da, bien. Si no nos da, lamentablemente nos quedaremos en el camino“, expresó el Apache en conferencia de prensa.