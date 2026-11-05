La despedida de Carlos Tevez toma forma: los futbolistas y artistas confirmados para el adiós en la Bombonera

El partido se jugará el domingo 20 de diciembre y reunirá a figuras del fútbol argentino e internacional.

La despedida de Carlos Tevez empieza a tomar forma y promete convertirse en un encuentro especial para los hinchas de Boca y los amantes del fútbol. El domingo 20 de diciembre , La Bombonera será el escenario del último partido del Apache, que reunirá a excompañeros, figuras internacionales y referentes de distintas etapas de su carrera.

Entre los nombres más destacados aparecen Lionel Messi y Juan Román Riquelme , dos presencias que el propio Tevez confirmó durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand , quien también estará en el homenaje.

La posibilidad de reunir a Messi con Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los grandes objetivos del exdelantero, aunque el portugués todavía no confirmó su participación.

La lista de futbolistas que ya dieron el visto bueno incluye a varios referentes del mundo Boca. Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna volverán a pisar el césped de la Bombonera para compartir la jornada con el Apache.

También estarán presentes excompañeros de la Selección argentina, como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta. La convocatoria busca reunir a futbolistas que compartieron distintas etapas con Tevez y que fueron parte de su recorrido tanto en el seleccionado como en el fútbol europeo.

En el plano internacional, ya confirmaron su presencia el italiano Gianluigi Buffon, el neerlandés Edwin van der Sar, el chileno Arturo Vidal y el francés Patrice Evra. A esa nómina se sumaron dos españoles que compartieron equipo con el Apache: Fernando Llorente, durante su etapa en Juventus, y David Silva, con quien coincidió en Manchester City.

La organización espera reunir alrededor de 60 figuras y todavía aguarda respuestas de otros nombres importantes, entre ellos Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Wayne Rooney, Guillermo Barros Schelotto, Ángel Di María, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín. También está pendiente la posible participación de Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió plantel en Manchester United entre 2007 y 2009.

Los artistas que estarán en la despedida de Tevez

La jornada no se limitará al fútbol. Tevez también eligió artistas para acompañar el homenaje y ya están confirmados dos espectáculos musicales: La Mona Jiménez, referente del cuarteto cordobés, y Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y una de las figuras más reconocidas de la cumbia.

En las redes sociales del evento también aparecieron referencias a canciones de Ulises Bueno y Trueno, aunque por el momento no se confirmó oficialmente la participación de ambos artistas.

El encuentro llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda” y será transmitido por ESPN. La idea es que el partido tenga una duración menor a los 90 minutos habituales y que funcione como el cierre de la carrera profesional de Tevez, quien se retiró en 2022.

Además, el Apache tiene otro deseo para el fin de semana: organizar uno o dos partidos informales en Fuerte Apache, su barrio natal, con algunos de los invitados que lleguen a Buenos Aires para participar de la despedida.

Con Messi, Riquelme y una importante lista de figuras confirmadas, el homenaje empieza a perfilarse como una jornada que combinará fútbol, música y recuerdos de la carrera de uno de los grandes referentes de Boca.