Los cambios radicales que propuso Rafael Nadal para el circuito ATP
El ex tenista español manifestó en una entrevista los dos puntos que modificaría para mejorar el deporte.
Si hay una palabra autorizada para hablar del circuito ATP, ese es Rafael Nadal. El español, que supo levantar 22 Grand Slams entre otros hitos en el deporte, concedió una entrevista a AP News y manifestó los cambios que haría para mejorar el deporte.
Su foco se centró en tres puntos clave: el sistema de puntuación, el formato del calendario y la pérdida de terreno de ciertas superficies durante el año. Esta última temporada fue un ejemplo de los problemas actuales, con lesiones muy prolongadas de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del circuito.
Las declaraciones de Rafael Nadal
El primer punto en el que se basó Nadal fue en sistema de puntuación, que actualmente toma las últimas 52 semanas para sumar o restar en el ranking. El español propuso que se cambie a dos años en lugar de uno, para que los tenistas no tengan la presión de ir a un torneo cuando no están físicamente aptos solo porque defienden puntos de la temporada anterior.
"Daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones. Cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente", mencionó la leyenda.
En este mismo punto, el máximo ganador de la historia de Roland Garros aseguró que cree que fue un error que todos los torneos de Másters 1000 pasaron a ser de dos semanas. Antes la mayoría solo duraba una, dándole más descanso entre medio de los torneos a los tenistas.
Por último, en uno de los cambios más importantes que propone Nadal, está en reducir los torneos que se juegan en pista dura, y darle más lugar al polvo de ladrillo o la hierba. Esto lo justifica por los problemas físicos que genera la superficie, sobre todo en las articulaciones.
"Cuando estaba en activo me resultaba difícil defender esta postura, porque mucha gente podía pensar que simplemente intentaba sacar partido de mi dominio en tierra batida o incluso en hierba, que creo que era mi segunda mejor superficie", dijo Rafa sobre porque nunca lo mencionó durante su etapa como tenista.
"Pero ahora puedo decirlo: no conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias".
Sinner habló sobre su regreso
El tenista italiano habló con el medio Sky Sport por primera vez sobre su recuperación de la rodilla: "Mi objetivo es estar en Australia y espero poder llegar a tiempo, incluso disputar algún torneo antes".
"Ahora mismo tengo que respetar los plazos y seguir los protocolos médicos, sin intentar acelerar mi recuperación. Confío plenamente en el equipo que me está tratando y estoy trabajando para poder cumplir ese objetivo", aseguró el tenista, que no juega desde la final de Wimbledon.
Además, en su canal de YouTube publicó un video en el que dio un difícil testimonio sobre como se sentía con la lesión: "He tenido días en los que no sentía nada y podía jugar sin ningún problema, y otros en los que ni siquiera podía moverme".
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