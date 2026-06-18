Rafael Nadal respondió los elogios de Lionel Messi

El capitán de la Selección Argentina nombró al tenista como una de sus inspiraciones luego de una actuación histórica.

El histórico extenista español Rafael Nadal le agradeció al astro argentino Lionel Messi por afirmar que se siente “identificado” con su forma de jugar en el reportaje posterior al partido entre Argentina y Argelia .

El máximo ganador en la historia de Roland Garros , con un increíble récord de 14 conquistas, aprovechó para felicitar al “10” por su arranque en la actual Copa del Mundo .

Lionel Messi afrontó a la prensa por haber sido premiado como el mejor jugador del partido, luego de una excelente e histórica actuación ante el conjunto argelino: marcó su primer hat-trick mundialista en el triunfo argentino por 3-0 e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 conquistas.

Rafael Nadal respetó la habitual camaradería entre los mejores deportistas de la historia y le agradeció a Messi por haberlo mencionado luego de su inolvidable actuación ante Argelia.

image La historia que publicó Rafael Nadal en su Instagram.

Tras convertir por triplicado, al delantero de 38 años se le preguntó qué lo mantiene motivado para seguir con un nivel excelente en los últimos compases de su carrera, por lo que el jugador del Inter Miami se comparó con el especialista en canchas de polvo de ladrillo.

“Me identifico mucho con Nadal, creo que somos muy parecidos”, afirmó el máximo goleador de la historia de los Mundiales, al asegurar que siempre quiere “dar el máximo” y sentirse bien dentro de una cancha.

Ante esta mención, el español agradeció de manera respetuosa con una historia en su cuenta oficial de Instagram, celebrando también el exitoso comienzo del “10” en el Mundial en el que defiende la corona obtenida en Qatar 2022.

Por último, luego de sus tantos partidos inolvidables, Messi afirmó que seguirá jugando “mientras pueda y esté bien para hacerlo” y simplificó la realidad al máximo, recordando su infancia: “a mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito”.

Mundial 2026: Messi bajó las cargas en el entrenamiento tras su hat-trick

El astro argentino Lionel Messi tuvo un día tranquilo en la concentración de la Selección, en Kansas City, con trabajos regenerativos luego de marcar los tres goles del triunfo frente a Argelia.

El delantero de 38 años fue parte del grupo de futbolistas que, como sumaron gran cantidad de minutos en la jornada pasada, no realizaron trabajos de campo, una costumbre en el esquema de trabajo del DT Lionel Scaloni.

La Selección Argentina jugará la segunda fecha del Grupo J ante Austria, el próximo lunes 22 de junio a las 14:00 (horario argentino) y en la ciudad de Dallas, en un encuentro en el que un triunfo aseguraría la clasificación a 16avos de final.

Luego de una jornada histórica en la que marcó su primer triplete en un Mundial y alcanzó al exdelantero alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la Copa del Mundo, con 16 conquistas, Messi tuvo un entrenamiento tranquilo en el que se priorizó su descanso.

Messi aplauso vs Argelia Portada

El atacante del Inter Miami tuvo un encuentro de alto desgaste, al disputar 80 minutos y mostrarse activo desde lo físico, tanto en situaciones ofensivas como en algunos momentos en los que decidió retroceder para colaborar con el equipo en la marca y la presión, por lo que el entrenamiento posterior debía enfocarse en su reposo.

Como acostumbra a organizar las semanas de trabajo el cuerpo técnico de Scaloni, quienes fueron titulares, sumados a los que ingresaron en los primeros minutos del segundo tiempo, hicieron trabajos regenerativos y distintos ejercicios de gimnasio, pero sin entrenarse en el campo.

Así, luego de concluir una jornada de intensidad moderada, los futbolistas se sentaron a ver el entrenamiento de sus compañeros, que completaron un entrenamiento habitual: con mayor intensidad de la habitual, practicaron acciones de juego en espacios reducidos y movimientos de presión y recuperación, para luego cerrar el ensayo jugando al fútbol tenis.