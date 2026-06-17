La reacción de Arturo Vidal a los tres goles de Messi contra Argelia.

El jugador chileno analizó el debut de Argentina en el Mundial a través de su canal de streaming.

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 0 frente a Argelia . En ese sentido, en todo el mundo se habló de la actuación sobresaliente de Lionel Messi . El capitán argentino convirtió los tres tantos del encuentro, consolidando un estreno ideal para el equipo conducido por Lionel Scaloni. Y el análisis de Arturo Vidal , excompañero de Leo en el Barcelona, fue una de las más destacadas en las redes.

El futbolista chileno siguió las alternativas del partido en directo a través de su canal oficial en la plataforma de streaming Kick. Vidal, quien cuenta con una comunidad de 30.000 seguidores en dicha plataforma tras su paso por Twitch, no escatimó en elogios para el delantero. El volante se dedicó a resaltar la vigencia técnica y la efectividad del capitán albiceleste durante la transmisión. "Es un extraterrestre. No falla. Es increíble", sentenció Vidal ante su audiencia mientras observaba las jugadas del partido. Para el futbolista trasandino, la capacidad de definición de Messi continúa siendo el factor determinante en el esquema nacional.

No obstante, el análisis de Vidal también incluyó una observación crítica sobre el rendimiento del resto de los jugadores argentinos. Según su visión, el funcionamiento colectivo depende en exceso de la inspiración individual de su principal figura. "El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo. Es el único que se mueve pensando en el arco", afirmó el mediocampista. Estas declaraciones se dieron en un contexto de opiniones divididas sobre el desempeño general del equipo en el debut mundialista.

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Más allá del análisis del encuentro ante Argelia, el volante realizó una proyección numérica sobre lo que resta de la primera fase para Messi. Argentina deberá enfrentar en sus próximos compromisos a los seleccionados de Jordania y Austria. "Los pasó a todos y le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos, Leo", vaticinó Vidal con seguridad. El mediocampista chileno comenzó a realizar directos hace tres años y recientemente migró su contenido a la plataforma Kick dónde se encuentra analizando los partidos del Mundial.

La figura de Argelia cuestionó el arbitraje y dijo que a Messi debieron expulsarlo

El 3 a 0 de Argentina sobre Argelia, en el comienzo para ambos del Mundial 2026, fue claro y contundente. Lionel Messi fue decisivo con su hat-trick y emocionó al mundo del fútbol. Sin embargo, hubo una jugada que generó controversia, cuando el futbolista albiceleste cometió una infracción mientras presionaba a un rival.

El encuentro estaba 1 a 0 en el primer tiempo y Aïssa Mandi intentaba salir con pelota dominada, cuando Messi lo pisó desde atrás. Para gran parte del mundo del fútbol, la infracción fue por imprudencia pero sin mala intención. Pero uno de los referentes de Argelia opinó lo contrario.

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"Sé que esta no será una opinión popular, pero para mí, si esa entrada la hace casi cualquier otro jugador en este torneo, estaríamos teniendo una conversación completamente diferente. Si se trata de un defensor con una camiseta diferente, un mediocampista de una nación más pequeña, o simplemente un jugador sin el nombre de Lionel Messi en la espalda, creo que hay una seria posibilidad de que se muestre una tarjeta roja. Esa es mi opinión honesta", comenzó diciendo Riyad Mahrez.

El zurdo fue suplente e ingresó en el complemento, pero es una de las voces más fuertes del plantel.