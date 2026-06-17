La figura de Argelia cuestionó el arbitraje y dijo que a Messi debieron expulsarlo

Luego de la goleada de Argentina en el comienzo del Mundial 2026, un jugador importante de los africanos se mostró disconforme con las decisiones de los jueces.

El 3 a 0 de Argentina sobre Argelia , en el comienzo para ambos del Mundial 2026 , fue claro y contundente. Lionel Messi fue decisivo con su hat-trick y emocionó al mundo del fútbol. Sin embargo, hubo una jugada que generó controversia, cuando el futbolista albiceleste cometió una infracción mientras presionaba a un rival.

El encuentro estaba 1 a 0 en el primer tiempo y Aïssa Mandi intentaba salir con pelota dominada, cuando Messi lo pisó desde atrás. Para gran parte del mundo del fútbol, la infracción fue por imprudencia pero sin mala intención. Pero uno de los referentes de Argelia opinó lo contrario.

"Sé que esta no será una opinión popular, pero para mí, si esa entrada la hace casi cualquier otro jugador en este torneo, estaríamos teniendo una conversación completamente diferente. Si se trata de un defensor con una camiseta diferente, un mediocampista de una nación más pequeña, o simplemente un jugador sin el nombre de Lionel Messi en la espalda, creo que hay una seria posibilidad de que se muestre una tarjeta roja . Esa es mi opinión honesta", comenzó diciendo Riyad Mahrez.

El zurdo fue suplente e ingresó en el complemento, pero es una de las voces más fuertes del plantel.

mahrez nota

"El contacto fue significativo. Cuando ves una bota subir y golpear a un oponente de esa manera, los jugadores han sido expulsados por incidentes similares antes. Por eso tanta gente lo está debatiendo. Lo que frustra a los jugadores es la consistencia. Siempre nos dicen que las reglas son las mismas para todos. Pero momentos como este hacen que la gente se pregunte si eso es realmente cierto", agregó el exjugador del Leicester y Manchester City.

messi pisotón

"Messi es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Nadie puede negar eso. No necesita un trato especial. Su fútbol habla por sí mismo. Por eso controversias como esta se vuelven tan grandes. Porque la gente mira el incidente y se pregunta si la decisión habría sido la misma si otro jugador hubiera hecho la entrada", argumentó el actual delantero del Al Ahli de Arabia Saudita.

La imagen congelada, como suele pasar, recrudece la sensación que genera la falta. Quizás una amarilla hubiese estado bien porque el contacto existe, pero las reglas también tienen un espíritu.

"Por supuesto, el árbitro y el VAR lo vieron de manera diferente. Lo revisaron y decidieron que no había tarjeta roja. Esa decisión es final. Pero no te sorprendas de que los jugadores, los aficionados y los comentaristas sigan discutiendo al respecto. Porque si el fútbol quiere credibilidad, entonces la consistencia debe ser la misma independientemente de si tu nombre es Lionel Messi o cualquier otro. Ese es el debate que la gente está teniendo esta noche", finalizó Mahrez.

Embed @POTUS @realDonaldTrump Your Excellency, kindly check and review the bias, unthinkable nepotism and favoritism of @FIFAcom @FIFAWorldCup shown towards Lionel Messi @TeamMessi and @Argentina Argentina. I wonder how someone would commit a life threatening foul against a player and… pic.twitter.com/eFxWtElFIS — MF YUSUF (@MFYUSUF__) June 17, 2026

"Una lección de fútbol"

El técnico de Argelia, Vladimir Petkovic, quedó asombrado con la actuación de Lionel Messi ante su equipo y se deshizo en elogios para el capitán de la selección argentina.

El entrenador no tuvo más que palabras de asombro y admiración para con Lionel en lo que fue la conferencia de prensa post derrota por 3-0 sobre su equipo.

Petkovi empezó relatando "Lo que Lionel Messi produjo esta noche no fue solo una gran actuación. Fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más grandes que este deporte haya visto jamás" y destacó "lo que más me impresionó fue la autoridad. Él controló el partido como si el juego mismo se moviera a su ritmo."

Además, Vladimir señaló cómo se preparó el partido: "Entramos a este partido con un plan, con disciplina, con creencia... pero a veces el fútbol te pone en contra a un jugador que puede destruir incluso la mejor preparación con un solo toque de balón.", con admiración, advirtió: "De alguna manera él aún encuentra la forma de crear magia donde no debería haberla."

"Ve pases, movimientos y oportunidades que nadie más en el campo puede ver", finalizó el técnico de Argelia.

Zlatan dijo que no es roja

El exfutbolista, Zlatan Ibrahimovic, está comentando el Mundial para una cadena deportiva y opinó sobre la jugada.

“Permítanme ser muy claro desde el principio: esto no fue una tarjeta roja. Ni siquiera cerca. He visto el incidente varias veces, y lo que veo es un desafío comprometido e intenso en un partido de la fase de grupos de un Mundial —el tipo de momento que define el fútbol competitivo. Messi estaba presionando alto, llegó una fracción de segundo tarde, y hubo contacto con sus tacos en la pantorrilla del oponente en el seguimiento. Torpe? Tal vez. Peligroso? No. Según las Leyes del Juego —específicamente la Ley 12— una tarjeta roja directa por juego peligroso grave exige fuerza excesiva o brutalidad que ponga en peligro la seguridad de un oponente. Estamos hablando de una entrada con los tacos levantados, claramente por encima del balón, con clara intención de dañar o con total desprecio por la seguridad del jugador. Eso no es lo que pasó aquí. Mandi pudo continuar sin ningún problema real. No hubo lesión, no hubo fuerza excesiva, y el árbitro, respaldado por el VAR, tomó la decisión correcta: una falta, posiblemente una tarjeta amarilla en la interpretación más estricta, pero nada más", opinó Zlatan.

zlatan opinion

"He jugado con y contra los mejores, incluyendo a Lionel. Él no entra a los desafíos con malicia. No es ese tipo de jugador. Esta narrativa de que Messi recibe protección especial es simplemente periodismo perezoso y reacción emocional. Si este desafío exacto hubiera sido hecho por cualquier otro jugador en el campo —incluso un mediocampista defensivo— no estaríamos teniendo debates de una hora en la televisión. Habría sido una falta estándar y el partido habría seguido", añadió el sueco.

"Lo que me fascina es lo desesperados que están algunas personas por convertir esto en un escándalo. Messi anota, es suerte. Messi gana, es favoritismo. Messi recibe una decisión, es corrupción. En algún momento, tal vez el problema no sea Messi. Noté que las quejas más ruidosas suelen venir de aficionados que pasaron veinte años diciéndonos que la historia del fútbol ya estaba resuelta. Ahora cada Mundial parece una reunión de emergencia", explicó el exjugador de Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Milan y Los Ángeles Galaxy.

"La realidad es simple: cuando un jugador sigue produciendo en el escenario más grande, rompiendo récords y añadiendo capítulos a su legado, la gente deja de debatir actuaciones y empieza a debatir árbitros en su lugar. Tal vez eso sea porque es más fácil discutir sobre una entrada que explicar por qué la conversación sobre el Mundial sigue moviéndose en una sola dirección", finalizó Ibrahimovic.