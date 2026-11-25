Cuándo todavía debe enfrentar a Independiente Rivadavia por los octavos del Clausura, el Xeneize ya piensa en la ventana de incorporaciones de enero.

Tras obtener la Copa Sudamericana 2026 , con apenas un par de horas de festejo encima, Boca debió cambiar rápidamente "el chip" porque esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia , por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 . Sin embargo, la dirigencia del Xeneize no quiere dormirse y según informó este miércoles Martín Arévalo en Buen Día ESPN, ya tienen apuntado el primer refuerzo para 2027.

Se trata de Matías Galarza , de Talleres , cuyo interés por parte de Boca no es nuevo. Cuando Tomás Aranda sufrió la grave lesión en setiembre de 2026, Riquelme y compañía le apuntaron fuerte al volante, sin embargo las negociaciones no terminaron de concretarse. La T posee el 60% del pase del mediocampista de 24 años, el otro 40% lo tiene el Genk, de Bélgica, que lo compró a Argentinos en 2022.

Si bien Galarza le había manifestado al presidente del club cordobés su intención de que el traspaso se concrete y, de hecho, había alcanzado un acuerdo con Boca por su posible contrato, las charlas entre clubes no encontraron un punto en común.

Cabe recordar que el chico admitió públicamente, tras un partido en La Bombonera que él y toda su familia son hinchas de Boca y que le encantaría vestir de azul y oro. Esas declaraciones, al término del partido que Boca le ganó 2 a 1 a Talleres de Córdoba y por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026, que le permitió al Xeneize convertirse en el único líder de la Tabla Anual del fútbol argentino, le costaron una sanción económica al volante del Matador cordobés.

Cómo es el festejo especial que prepara Boca para celebrar la Sudamericana en La Bombonera

Boca está de festejo. Vive un presente soñado con un equipo que responde dentro del campo de juego y la obtención de dos títulos (Tabla Anual y Copa Sudamericana, lo que rompió una racha de 18 años sin títulos internacionales). Y este miércoles, en el duelo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por el Clausura, habría un festejo especial por lo conseguido el pasado sábado. Según reveló el prestigioso diario Olé, el club prepararía un festejo especial por el logro conseguido para disfrutar con los fanáticos. Leandro Paredes sería uno de los protagonistas en el evento. Desde el club confirmaron que habrá una celebración.

En un artículo periodístico, el medio contó que habría un evento bajo un lema claro: "El verdadero rey", haciendo referencia a que pasó a ser el máximo ganador de continente, superando a Independiente. Esta frase hace frente a la mención histórica de Independiente que se apoda "El rey de copas".

El capitán Paredes sería el encargado de salir al campo de juego con el trofeo para exhibirlo ante su gente. Finalmente, luego de las dudas sobre si ocurriría antes o después del partido, desde el club confirmaron que la celebración será en la previa. Si es antes del duelo, Arruabarrena habría pedido que los jugadores no pierdan el foco sobre la importancia del duelo.

Otra de las posibilidades que podría contemplar los preparativos es la exhibición de las 19 copas internacionales en el césped del estadio y mostrar camisetas con ese número.